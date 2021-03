UPS de Tripp Lite brindan protección y respaldo en temperaturas extremas

Los nuevos UPS SmartPro de Tripp Lite funcionan en un rango de temperatura de -40 a 80 °C para permitir su instalación en gabinetes al aire libre.

Tripp Lite presentó una nueva familia de UPS interactivos de la línea SmartPro diseñados para proporcionar protección de energía y respaldo de batería a equipos críticos en entornos de temperaturas extremas como campos petroleros, plataformas petrolíferas en alta mar, entornos industriales y gabinetes de señales de tráfico.

Los UPS SmartPro funcionan en un rango de temperatura de -40 ° C a 80 ° C para permitir su instalación en gabinetes al aire libre, así como en ubicaciones industriales con temperaturas extremas. Además, la profundidad reducida de su carcasa, se pueden montar o instalar de manera fácil debajo de un banco de trabajo o en 3U de espacio en un bastidor de 2 o 4 postes.

Los equipos de nivel de red tienen entrada y salida de CA de conexión directa a tablero y son ideales para temperaturas extremas ya que su sistema de regulación automática de voltaje (AVR) corrige voltajes altos y bajos sin usar energía de la batería; y proporcionan tiempo de respaldo, durante las interrupciones de energía, a fin de mantener el equipo conectado en óptimo funcionamiento.

El modelo SMART1524ET usa un sistema de batería de 24 V y el modelo SMART1548ET usa un sistema de batería de 48 V. Ambos son ampliables a 200 Ah, para cubrir las necesidades de respaldo específicas para cada situación; e integran un sensor de temperatura diseñado para monitorear las terminales de la batería y optimizar la carga a fin de extender la vida útil de las baterías conectadas.

Los UPS SmartPro son realmente una extraordinaria innovación, ya que la mayoría de los UPS estándar del mercado tienen un rango de operación de 0° C a 40 ° C que no es suficiente para proporcionar la protección y respaldo de energía adecuado a las redes de los entornos industriales severos; ya que al estar expuestos de manera permanente a temperaturas frías por la noche y cálidas durante el día, podría condensarse la humedad y provocar la corrosión de los componentes internos y producirse fallos y cortocircuitos, que podrían afectar la operación.

Características clave de los sistemas UPS de red de temperatura extrema SmartPro de Tripp Lite