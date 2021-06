Xiaomi presentó la familia Mi 11 flagship en México

Diferenciado por su sistema de cámaras, el smartphone de gama alta de Xiaomi llega en versiones Mi 11, Mi 11 Lite 5G y Mi 11 Lite.

Xiaomi hizo el lanzamiento de su nuevo smartphone de gama alta Mi 11, un dispositivo premium y debuta con algunas mejoras revolucionarias respecto a su predecesor, como un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una cámara trasera triple con sensor principal de 108MP, audio cinematográfico y carga inalámbrica de 50 W.

Tony Chen, Gerente General de Xiaomi para Latinoamérica, comentó que la marca se ha colocado como una de las principales de smartphones en el país por su fuerte presencia y la preferencia por sus dispositivos de gama media y alta. Nos enorgullece poder ofrecer ahora una gama premium como la serie Mi 11 que concentra tecnología muy innovadora en un smartphone con prestaciones y características sorprendentes a un precio accesible”.

La tecnología de la familia Mi 11 convierte a cualquier aficionado de la fotografía y vídeo en un director de cine con su triple cámara trasera.

El dispositivo captura imágenes cristalinas, gracias al sensor de cámara gran angular de 108MP, con un detalle deslumbrante sólo comparable al de las cámaras DSLR o sin espejo de nivel profesional. Además de una cámara ultra gran angular de 13MP y una lente telemacro de 5MP que completa la configuración de la cámara trasera, ofreciendo impresionantes fotografías de paisajes y detalles con efecto bokeh brillante.

En la parte delantera, una cámara frontal de 20MP minimiza los bordes en la pantalla de inicio, al tiempo que garantiza que los usuarios se vean lo mejor posible al tomarse una selfie o en videollamadas con sus amigos.

Por otro lado, cuenta con seis funciones de cine con IA de un solo clic hacen que la grabación artística sea un juego de niños, desde la función Mundo Paralelo, que duplica e invierte la escena para dar la apariencia de un mundo reflejado, hasta la de Video de Fotogramas Congelados, que congela y clona los fotogramas de video para crear la ilusión de que partes del mismo están congeladas en el tiempo. Los verdaderos cinéfilos apreciarán el modo Zoom Mágico, que crea la ilusión de que la cámara se acerca y se aleja simultáneamente de la escena, un truco originalmente popularizado por las películas de suspenso.

Mi 11 incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 888, redefiniendo por completo los estándares de procesamiento de primera calidad con su GPU Adreno 660, el motor de IA de Qualcomm de sexta generación y el módem X60, que combinan la tecnología de IA.

Google One

Xiaomi y Google One ofrecerán una membresía de almacenamiento en la nube de 100 GB a los usuarios de la Serie Mi 11 en Latinoamérica. Junto con este lanzamiento, Xiaomi Latinoamérica anuncia su asociación con Google One para proporcionar a los usuarios elegibles una membresía de almacenamiento en la nube para que su teléfono inteligente esté completamente respaldado y puedan acceder y compartir fácilmente los datos. La membresía de Google One incluye copia de seguridad automática del teléfono, funciones de edición de Google Photos, atención al cliente y más.

Versiones disponibles de Mi 11: