ASUS presenta gama completa de laptops para creadores

La nueva línea de equipos ProArt Studiobook, Zenbook Pro y Vivobook Pro de ASUS, son ideales para todos los niveles de creativos y profesionales.

ASUS dio a conocer su gama completa de laptops para creadores ProArt Studiobook, Zenbook Pro y Vivobook Pro, un ecosistema avanzado de laptops que ofrece desempeño y características adecuadas para cualquier nivel de creador, desde profesional hasta aficionado.

Las laptops ProArt Studiobook satisfacen las necesidades extremas de rendimiento y estabilidad de los creadores profesionales, que son líderes e innovadores en sus respectivas industrias creativas, ya sea que trabajen con contenido audiovisual, ingeniería o ciencia. La innovadora y elegante ZenBook Pro está dirigida a creadores avanzados con gran movilidad, que aprecian las últimas tecnologías de mejora del rendimiento: pasan vidas ocupadas creando contenido y siendo productivos en la carretera, trabajando con frecuencia en múltiples ubicaciones, incluidos estudios, oficinas y lugares públicos. La serie Vivobook Pro ofrece un gran rendimiento y características para una nueva generación de creadores aspirantes, como influencers sociales, transmisores en vivo, vloggers, artistas en ciernes, músicos jóvenes y más, que crean para explorar su talento y expresarse.

La nueva línea de laptops presenta magníficas pantallas 4K OLED HDR en toda la gama, con versiones de relación de aspecto 16:10 que ofrecen un espacio de trabajo visual más grande. Incluyen las primeras pantallas para laptops con certificación VESA DisplayHDR 600 True Black del mundo y se calibran de fábrica para garantizar la precisión del color para cumplir con los estándares validados por PANTONE, con la primera certificación adicional Calman Verified de ASUS para los modelos ProArt Studiobook. Una gama de colores 100% DCI-P3 de calidad cinematográfica ofrece colores ultra vívidos y, para una máxima protección ocular durante largas sesiones creativas, las pantallas también cuentan con la certificación TÜV para el cuidado de los ojos.

Las aplicaciones creativas con uso intensivo de gráficos exigen procesadores gráficos potentes, por lo que las laptops ASUS para creadores seleccionadas se validan como laptops NVIDIA® Studio. Las laptops NVIDIA Studio cuentan con potentes GPU NVIDIA GeForce RTX o NVIDIA RTX con trazado de rayos en tiempo real y funciones mejoradas de Inteligencia Artificial, compatibles con los controladores NVIDIA Studio que ofrecen la estabilidad excepcional, el máximo rendimiento, la fiabilidad sólida y la amplia compatibilidad de software que requieren los creadores profesionales. Estas GPU de nivel profesional se combinan con componentes de alta gama para crear plataformas que pueden ofrecer todo el rendimiento que necesitan los creadores profesionales.

Los usuarios de Zenbook Pro 15 OLED y Zenbook Pro Duo 15 OLED pueden disfrutar de un control creativo avanzado con ASUS ScreenPad o el 4K ScreenPad Plus de ancho completo, pantallas táctiles secundarias únicas que hacen que los flujos de trabajo creativos y la multitarea sean más eficientes. El software ScreenXpert 2 presenta controles virtuales personalizables, que incluyen un dial, botones y controles deslizantes, en la nueva aplicación ASUS Control Panel en los modelos ScreenPad Plus, facilitando el ajuste de parámetros en las populares aplicaciones creativas de Adobe. ProArt Studiobook y Studiobook Pro llevan este concepto al siguiente nivel con el innovador ASUS Dial, el primer control creativo giratorio físico en una laptop. Este innovador dispositivo se configura a través de la nueva e intuitiva aplicación Creator Hub, y brinda a los creadores un control preciso de los parámetros en las aplicaciones creativas de Adobe, incluidas After Effects, Photoshop Lightroom Classic, Photoshop y Premiere Pro. ASUS Dial mejora el control, reduce la necesidad de movimientos del cursor y mejora la ergonomía general. Para los creadores de estilo de vida que usan laptops Vivobook Pro 14X / 16X, existe el nuevo ASUS DialPad, una implementación virtual de ASUS Dial basada en un panel táctil que también se configura a través de la aplicación ProArt Creator Hub.

ASUS también se ha asociado con Adobe para ofrecer a los propietarios de nuevas laptops seleccionados de ASUS para creadores hasta una suscripción gratuita de tres meses al conjunto completo de Adobe Creative Cloud, que incluye acceso a más de 20 aplicaciones creativas, 100 GB de almacenamiento en la nube, Adobe Portfolio, Adobe Fonts y más.