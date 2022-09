La millonaria industria de los videojuegos

Se estima que 519 millones de personas en el mundo verán algún tipo de e-sports: deportes en videojuegos cuyos jugadores profesionales, para sus fans, son igual de famosos que los deportistas de cualquier otra liga física.

La industria de los videojuegos es uno de los sectores más grandes y fructíferos que existen, conforme a el informe «Global Video Games (Mobile, Console and PC) Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID- 19 (2022-2026)”, se prevé que el mercado mundial de los videojuegos alcance los 294,350 millones de dólares en 2026, experimentando un crecimiento a una tasa anual compuesto del 8,53% entre 2022 y 2026.

La investigación de Research from Interpret and Consumer Technology Association señala que para 2024, al menos 519 millones de personas en el mundo verán algún tipo de e-sports: deportes en videojuegos cuyos jugadores profesionales, para sus fans, son igual de famosos que los deportistas de cualquier otra liga física.

A la par la tecnología de pagos dentro del espacio de los videojuegos ofrece una amplia gama de métodos alternativos que pueden gestionar los pagos transfronterizos, todo es en segundos, seguro y orientado a la experiencia del usuario.

Al respecto, Juan Franco, Vicepresidente Sr, para América Latina de Nuvei, la empresa de pagos del futuro, señaló que “los usuarios siempre esperan más, ya que quieren acceder a los contenidos y hacerlo al instante. La expansión y las mejoras de internet y la tecnología móvil han impulsado absolutamente la adopción de los jugadores. Por lo que creo que la verdadera clave es que ahora todo es instantáneo. Por otro lado, aunque realizar pagos o transacciones digitales actualmente es más seguro, el auge de la industria se ve limitada por cuestiones de protección ante la piratería, el plus que debemos dar es la ciberseguridad».

Con el fin de permitir nuevos y múltiples métodos de pago, así como las compras desde diferentes países con opciones de pago locales, la mejor alternativa para las industrias de videojuegos sería adoptar una estrategia de múltiples adquirentes. Nuvei es la solución para proporcionar la tecnología de pagos y los conocimientos que sus clientes y socios necesitan para tener éxito a nivel local y mundial con una sola integración.

“Reconocemos la necesidad de brindar la mayor seguridad posible para proteger al usuario. Los estándares de seguridad de datos, se cumplen y superan todos los requisitos establecidos como proveedor de servicios de nivel uno. Con la tecnología y el personal experto se puede ayudar a reducir el riesgo, las devoluciones de cargo y simplificar el cumplimiento de las certificaciones PCI DSS. Queremos que la experiencia sea fluida para los consumidores, aproximándonos hacia una experiencia de un solo clic”, concluyó el directivo de Nuvei.