Logitech impulsa a la comunidad creativa con Together We Create

La estrategia global Together We Create de Logitech busca definir el futuro de la creación conjunta y simplificar los procesos creativos.

Logitech for creators, una división de Logitech dedicada al empoderamiento de creadores de contenido al desarrollar sus pasiones, recientemente anunció Together We Create, una plataforma que comparte la visión de colaborar con ellos para definir el futuro de la creación conjunta. Esta iniciativa, se desprende de la campaña global de Logitech DEFY LOGIC, que destaca la diversidad de aquellos que desafían la lógica mientras trabajan, crean y juegan.

De acuerdo con Erin Chin, Jefe de Marketing de Logitech For Creators, “Together We Create, es un llamado colectivo a definir el futuro de la creación conjunta. Logitech tiene las herramientas para ayudar a los creadores de contenido a simplificar sus procesos creativos. Más allá de eso, también se trata de trabajar juntos para celebrar a los creadores, defender una comunidad que eleve tanto a los aspirantes a creadores como a los profesionales, e impulsar el cambio para un futuro más diverso e inclusivo. Nosotros les damos las herramientas y los creadores cambian el mundo”.

La plataforma se basa en la idea de que los creadores necesitan las herramientas y el apoyo adecuados, y Logitech con Together We Create continúa el compromiso de la marca de poner a los creadores en el centro de todo lo que hace y su creencia de que todos los creadores tienen un potencial extraordinario para dar forma a la cultura.

El video de lanzamiento presenta a creadores de todos los campos, plataformas sociales y geografías, que son parte de la nueva Creator Society, una comunidad global que colaborará con Logitech For Creators como las voces de la marca. Estos embajadores trabajarán con Logitech para elevar e inspirar a la comunidad destacando por qué crean y co-desarrollan programas para abordar las necesidades de los creadores, como equipo, crecimiento y salud mental.

Para conocer más acerca de esta campaña de creadores y productos, visita logitech.com/creators.