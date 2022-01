Potentes laptops gaming de ASUS ROG en el CES 2022

Los nuevos equipos portátiles gaming de ASUS ROG incorporan los más recientes chips y procesadores de AMD, Intel y NVIDIA.

Durante el evento «FPS For Those Who Dare: The Rise of Gamers» de ASUS ROG en el CES 2022, la compañía presentó varias laptops gamers potentes con los chips más nuevos, nuevos periféricos para maximizar la experiencia de juego con ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, ROG Strix SCAR y ROG Strix G.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16

ROG Zephyrus Duo 16 alcanza nuevas alturas de innovación para laptops con dos pantallas y ofrece una pantalla secundaria ScreenPad Plus. Este panel se eleva y se desliza hacia atrás para encontrarse con la pantalla principal cuando la laptop se abre a través de una nueva bisagra de 4 direcciones. En comparación con la generación anterior, esto cierra la brecha entre las dos pantallas, proporcionando una experiencia casi sin bisel para una verdadera inmersión.

Para la pantalla principal, hay dos opciones de panel innovadoras. La primera es una nueva pantalla ROG Nebula HDR – un panel QHD, 16:10 mini-LED que presume de una tasa de refresco de 165 Hz y cuenta con la certificación VESA DisplayHDR 1000 con una ratio de contraste de 100,000:1. La segunda opción es una nueva pantalla exclusiva de ROG desarrollada en conjunto de BOE llamada panel Dual Spec, que es capaz de cambiar entre 4K 120 Hz y Full HD 240 Hz para un mayor control sobre la resolución frente a la velocidad de fotogramas.

Este equipo con Windows 11 cuenta con una CPU AMD Ryzen 9 6980HX y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti para laptops de 150 W con Dynamic Boost para una potencia de alta gama, reforzada por una solución mejorada Liquid Metal Conductonaut Extreme que disminuye la temperatura de la CPU hasta 15°C en comparación con las pastas térmicas tradicionales.

Este increíble dispositivo también ofrece un teclado con 1.7 mm de recorrido y RGB por tecla, seis altavoces con Dual Force-Cancelling Woofers, Dolby Atmos y audio Hi-Res para completar el buque insignia de ROG para 2022, todo ello alojado en un espacio más reducido que la generación anterior.

ASUS ROG Zephyrus G14

Es una potente laptop gamer en un elegante formato ultraportátil con una serie de nuevas mejoras para 2022. Zephyrus G14 viene con Windows 11 a bordo, un procesador AMD Ryzen 9 Serie 6000 y gráficos móviles AMD Radeon RX Serie 6000S con un MUX Switch para el mejor rendimiento posible. La refrigeración inteligente ROG con Liquid Metal y una cámara de vapor personalizada garantizan un excelente rendimiento sostenido de estos componentes de gama alta, mientras que la memoria RAM DDR5 y un SSD PCIe® de 1TB permiten una multitarea con gran capacidad de respuesta en todo el sistema.

Zephyrus G14 es también uno de las primeras laptops ROG en incorporar la flamante pantalla Nebula de ROG, que ofrece 120 Hz en QHD con 500 nits de brillo máximo, una cobertura del 100% de la gama de colores DCI-P3 y un tiempo de respuesta de 3 ms, con Dolby Vision, Adaptive Sync y la validación Pantone® para una experiencia impresionante y con colores precisos que minimiza el tartamudeo y el tearing.

Dolby Atmos, una matriz de micrófonos 3D con cancelación de ruido AI bidireccional, y la rapidísima Wi-Fi 6E completan esta potencia portátil.

ASUS ROG Strix SCAR y Strix G

Con un procesador Intel Core i9-12900H de 12a generación y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti para portátiles de 150 W con Dynamic Boost, la Strix SCAR está diseñada para los juegos de alta actualización. Un MUX Switch garantiza un rendimiento de la GPU de primer nivel, el almacenamiento PCIe Gen 4×4 potencia los tiempos de carga a la velocidad del rayo y la memoria RAM DDR5 a 4800 MHz proporciona mucha memoria para la multitarea.

ROG Strix SCAR está disponible en modelos de 15 y 17 pulgadas, la de 15 pulgadas ofrece tres opciones de pantalla IPS: QHD 240 Hz, Full HD 300 Hz y QHD 165 Hz. La SCAR de 17 pulgadas ofrece QHD 240 Hz o Full HD 360 Hz. Todos los modelos Strix SCAR son compatibles con Dolby Vision® HDR para obtener imágenes de espectro completo, junto con Adaptive-Sync en la pantalla, ofreciendo una calidad de imagen asombrosa, sin tearing ni tartamudeo. Un tiempo de respuesta de 3 ms garantiza la claridad de los movimientos para que los jugadores puedan tomar decisiones perfectas en combates frenéticos.

Las nuevas ROG Strix G15 y G17 cuentan con un procesador AMD Ryzen 9 6900HX y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti para portátiles de 150 W con Dynamic Boost para una potencia similar a la de la gama alta. La G15 ofrece opciones de pantalla Full HD 300 Hz y QHD 165 Hz, mientras que la G17 ofrece Full HD 360 Hz y QHD 240 Hz para juegos competitivos. Todos los modelos Strix G son compatibles con Dolby Vision. Todas las pantallas vienen con tiempos de respuesta de 3 ms y Adaptive Sync. El Strix G también está disponible en gris Eclipse, así como en dos opciones de color neón que destacarán entre la multitud.

Todos los modelos Strix están equipados con un diseño de cuatro altavoces y sonido espacial Dolby Atmos, que da vida a los escenarios sonoros con un realismo inmersivo y cristalino en el fragor de la batalla. La cancelación de ruido AI bidireccional filtra el ruido de fondo tanto en las comunicaciones entrantes como en las salientes, para que la voz de todos llegue alta y clara.

Además, los modelos Strix vienen con una batería de 90 Wh, más 100 W de carga Tipo-C para el uso en movimiento. El Wi-Fi 6E y la red LAN 2.5G proporcionan una red de vanguardia para un retraso mínimo tanto en redes inalámbricas como por cable.