Presentan el primer estadio de eSports en Latinoamérica

Arena “The Place to Play” presentó Arena Esports Stadium en alianza con Riot Games y TV Azteca para ofrecer una experiencia de juego única.

El mercado gaming se mantiene en constante crecimiento y ante la necesidad del mercado por un espacio en donde se desarrollen eventos de gran escala y con la mejor experiencia para los gamers, Arena presentó Arena Esports Stadium en alianza con Riot Games y TV Azteca. El primer Estadio de Esports en Latinoamérica para ofrecer una experiencia de juego y competición única, en un espacio diseñado especialmente para el gamer contemporáneo.

Ricardo Larrea, Director de Nuevos Negocios y Desarrollo Inmobiliario de ARENA comentó que “ARENA continúa con su expansión como la cadena líder en gaming centers y arenas competitivas de videojuegos dentro de la República Mexicana. La empresa busca atender la creciente demanda de la comunidad gamer por contar con espacios profesionales y tecnología de punta para la práctica de esta disciplina”.

Arena Esports Stadium será un espacio diseñado por ARENA, TV Azteca y Riot Games, que brindará una experiencia de torneos única en México. Este esfuerzo de las tres empresas consiste en conjuntar sus recursos y experiencia con el objetivo de presentar los mejores eventos de la industria de gaming a nivel Latinoamérica.

Luis Fernando Martínez, Director General de ARENA, añadió que “la alianza con TV Azteca y Riot Games contribuye a elevar el nivel competitivo en México y seremos la sede de la Liga Latinoamérica de League of Legends, entre otros eventos del más alto nivel de competencia”.

Iñaki Paz, Director de Marketing de ARENA, comentó que actualmente ARENA cuenta con 17 gaming centers y un plan estratégico de expansión para la apertura de 10 Arenas más para finales de este año. “Todos estos esfuerzos están orientados a impulsar la profesionalización de los gamers, y que todo aquel que asista a nuestras instalaciones tenga la posibilidad de convertirse en un jugador de Esports profesional, y así competir en las ligas y torneos nacionales e internacionales más prestigiados”.

“El acuerdo que hicimos en Riot Games con TV Azteca y Arena The Place To Play, es un gran paso para el crecimiento de este deporte. Ahora nuestra comunidad mexicana podrá acceder a un espacio físico para ver cada partida de la LLA de League of Legends. Es un orgullo poder ser parte de esta oportunidad histórica para Latinoamérica”, expresó Raúl Fernández, Gerente de Riot Games Latinoamérica.