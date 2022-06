Empresa mexicana implementa prensa digital HP Indigo 6K Secure

HP anunció la adquisición, en Latinoamérica, de una prensa digital HP Indigo 6K Secure por la empresa mexicana Tausa-Pelcco.

Tausa-Pelcco, empresa mexicana especializada en la oferta de servicios de producción de documentos de seguridad, placas de identificación vehicular, vial y urbana, realizó la adquisición de la prensa digital HP Indigo 6K Secure, la primera en América Latina. Cabe destacar que este equipo es de venta restringida solo a clientes de alta seguridad certificados y acreditados.

La prensa HP Indigo 6K Secure, lanzada al mercado el año pasado, destaca por ofrecer funciones de seguridad restringida y serializada aplicando elementos visibles, ocultos, y forenses en una sola pasada ideales para documentos y aplicaciones de alta seguridad.

A través de un comunicado, Galo Galicia, Director General de Tausa-Pelcco, explicó que esta innovadora prensa digital “nos permitirá aumentar nuestra capacidad de imprimir diseños seguros en tiempos reducidos y de manera flexible gracias a la amplia gama de tintas HP Indigo y a sus opciones de personalización en múltiples capas”.

Por su parte, Guillermo Lella, Gerente de Producto de HP Indigo 6K Secure para HP Américas, dijo que con la decisión de Tausa-Pelcco de adquirir este equipo les permitirá poner capacidades únicas a disposición de sus clientes y estar a la vanguardia del desarrollo de aplicaciones de alta seguridad en el mundo.

“Desde el punto de vista de la productividad, el hecho de poder producir sofisticados documentos de seguridad en una sola prensa y en una sola pasada con una importante cantidad de elementos visibles, ocultos y forenses, más la flexibilidad que lo digital brinda en sí, les permitirá ser muy productivos y responder a las necesidades de sus clientes con gran velocidad y flexibilidad”, aseguró Guillermo Lella.

La prensa HP Indigo 6K Secure presenta capacidades únicas para el segmento de alta seguridad integrando sofisticados elementos totalmente variables y conectados entre sí. Al mismo tiempo, los documentos son de fácil e instantánea autenticación vía dispositivos móviles. Esta solución integrada de hardware y software incluye no solo la prensa si no también sofisticados elementos de seguridad de Jura, un workflow y un set de tintas restringidas para esta prensa que no pueden ser utilizadas en otros dispositivos de impresión digital.