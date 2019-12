Epson consiente a sus mejores socios de negocio de 2019

Por las ventas de impresoras, videoproyectores y consumibles de Epson, los ganadores del del concurso “Vive tu sueño” viajaron a los Emiratos Árabes Unidos.

El fabricante Epson dio a conocer los resultados de la séptima edición del programa de incentivos para su canal de distribución, cuya finalidad es impulsar el crecimiento de negocio en conjunto, basado en las ventas de productos específicos de la marca.

Este año, el concurso se hizo retroactivo del 1 de julio al 31 de octubre de 2018 y los ganadores viajaron a los Emiratos Árabes Unidos, del 3 al 10 de diciembre pasados.

El objetivo del concurso fue impulsar las ventas (sell in y sell out) de impresoras Expression, EcoTank, así como de videoproyectores de diferentes modelos de la marca y consumibles para apoyar a la rotación de dichos productos en el canal mayorista. Los ganadores fueron las empresas que acumularon más productos (“camellos”) en sell out.

El viaje hizo escala en Francia, en donde visitaron la emblemática Torre Eiffel y un recorrido por la ciudad de París para admirar su gran arquitectura, seguido de una cena en el restaurante francés La villa Du Musse 196. Adicionalmente, los socios de Epson llevaron a cabo una caminata por las calles del barrio de Montmartre para conocer la Plaza de los Pintores y la Basílica del Sagrado Corazón.

Ya en los Emiratos Árabes, el desierto de Dubái, uno de los siete estados de la nación, fue un lugar que no podía faltar para que los visitantes conocieran las dunas en su ambiente original y su fauna (principalmente gacelas), además de presenciar actividades de cetrería. La visita estuvo seguida de una fiesta beduina típica.

La Gran Mezquita de Abu Dhabi fue otro de los destinos imperdibles que incluyó el itinerario. La construcción es una de las más grandes del mundo (en cuanto a mezquitas) y tiene una capacidad de 41,000 personas. Cuenta con 82 cúpulas, más de mil columnas, candelabros dorados de 24 quilates y la mayor alfombra anudada a mano del mundo. En esa misma ciudad, los viajeros asistieron al Palacio Presidencial de Qasr Al Watan, que resguarda la herencia árabe y los principios rectores de la historia de las Emiratos Árabes Unidos, así como su visión del futuro.

DC Mayorista, Computadoras y Portátiles Markz, Mayoreo en Soluciones y Cómputo, Le Tech de México, Sumicom Telemarketing, Comercializadora de Valor Agregado, Operadora de Soluciones para Oficina, Ofix, Dicotech, Coimprit, Memomedia, Ingram Micro, Exel del Norte, Top Data Mayoreo, Gibitnet Soluciones Integrales, PC Online, Compumex Digital, fueron las empresas ganadoras de esta edición de “Vive tu sueño”.

Emilio Murillo, Director de Ventas para México, quien viajó con los ganadores, comentó que incentivar con este tipo de programas a los socios de negocio ha dado excelentes resultados, “no sólo en el incremento en ventas de ciertos productos, sino porque estrechamos los lazos que tenemos con ellos, lo cual nos impulsa a seguir trabajando de la mano y al final, eso tiene más valor, sobre todo después de compartir experiencias tan gratificantes. Seguiremos motivando a nuestro canal de diferentes maneras”.