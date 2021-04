IBM acelera la innovación con IBM Cloud for Financial Services

IBM anunció la disponibilidad general de la plataforma IBM Cloud for Financial Services preparada para servicios financieros.

IBM anunció la disponibilidad general de IBM Cloud for Financial Services, la primera plataforma en la nube preparada para servicios financieros de la industria que incluye soporte para Red Hat OpenShift y otros servicios nativos de nube.

Revelado por primera vez en 2019, IBM Cloud for Financial Services fue diseñada en colaboración con el Bank of America. Desde ese momento, IBM ha creado un entorno de nube capaz de soportar las necesidades de la industria de servicios financieros para sus cargas de trabajo de misión crítica y protección de datos. IBM Cloud for Financial Services está diseñado para ayudar a reducir el riesgo para las instituciones financieras, sus socios y FinTechs, e innovar más rápido con controles incorporados que se adhieren a todo el ecosistema.

Diseñada para la innovación abierta

Con la disponibilidad general de IBM Cloud for Financial Services, ahora puede crear aplicaciones con Red Hat OpenShift, migrar cargas de trabajo de máquinas virtuales y establecer perfiles de cumplimiento a través de sus cargas de trabajo, para ayudar a respaldar sus necesidades de cumplimiento continuo.

Las instituciones de servicios financieros ahora pueden acelerar sus viajes a la nube con los controles de seguridad y cumplimiento integrados de IBM Cloud for Financial Services para cargas de trabajo nativas de nube y VMware.

IBM Cloud for Financial Services se basa en IBM Cloud, la nube para empresas más segura y abierta de la industria, que utiliza Red Hat OpenShift como su entorno principal de Kubernetes para gestionar software en contenedores en toda la organización, e incluye más de 200 API driven, servicios PaaS nativos de la nube para crear nuevas y mejoradas aplicaciones nativas de la nube. Desarrolladores y socios del ecosistema pueden construir y modernizar en un entorno seguro para impulsar la innovación para el cliente moderno de hoy.

Los clientes de IBM Cloud for Financial Services pronto podrán acceder a programas de certificación y formación bajo demanda a través del IBM Center for Cloud Training. El programa, disponible a finales de este mes, presentará conceptos básicos, componentes clave y aplicaciones del mundo real de IBM Cloud for Financial Services, así como arquitecturas de soluciones.