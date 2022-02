R&H observa en 2022 un año de gran innovación para la industria de redes

Paulo Campos, VP de R&M para América, detalla las tendencias tecnológicas que tendrán mayor presencia en la industria de redes durante el 2022.

Reichle & De-Massari (R&M), desarrollador y proveedor global de sistemas de cableado para infraestructuras de red, aseguró que la industria de redes de datos y comunicaciones espera un año innovador en 2022.

De acuerdo con la compañía, los productos mejorados ayudarán a los proveedores de banda ancha a implementar el Fiber to the Home (FTTH), más rápido. Las nuevas tecnologías, como Single Pair Ethernet (SPE), están ganando terreno en el mercado del cableado de edificios y finalmente abren la puerta a la gestión digital de edificaciones. Comienza una nueva etapa en la transmisión de datos de alta velocidad para los centros de datos. Deben automatizar de forma integral la gestión de su red para poder controlar de forma fiable el creciente número de cables de fibra óptica y conexiones enchufables.

Con este panorama, Paulo Campos, VP de R&M para América, detalla las tendencias que tendrán mayor presencia durante el 2022.

Fibra hasta el hogar por el aire

La industria de las telecomunicaciones continúa realizando importantes inversiones en Fiber to the Home (FTTH). Pero la expansión a regiones escasamente pobladas a menudo aún no es viable. «La implementación aérea es una opción atractiva y, a menudo, la única opción para despliegues FTTH rápidos y rentables en ubicaciones remotas, siempre que los cables de fibra óptica y los cierres de empalme se puedan instalar con el menor esfuerzo posible», dice Paulo Campos. Esta es la razón por la que se demandan nuevas tecnologías de montaje rápido, como las desarrolladas por R&M con el cierre de empalme ZOONA.

Tecnología de conectividad para antenas 5G

El lanzamiento al mercado de la tecnología 5G está provocando una ola de inversiones. Las compañías de telefonía móvil están construyendo y expandiendo numerosos sitios y tienen que conectarlos con redes de fibra óptica, conocidas como Fiber to the Antenna (FTTA). También en este caso, las innovaciones en la tecnología de conexión y montaje se están abriendo paso en el mercado. Ayudan a configurar infraestructuras al aire libre de forma rápida, segura y sencilla.

En este contexto de la industria de redes, Paulo comenta sobre una oportunidad única para los participantes del mercado en las tendencias FTTH y FTTA, que pueden crecer juntos o complementarse. Además, las sinergias ahorran costos de desarrollo.

Cableado para edificios inteligentes

“El hambre por el ancho de banda continúa en los edificios. Pero hoy en día, la red de datos local tiene que ofrecer algo más que ancho de banda para la oficina. Necesitamos una visión integral de los edificios inteligentes y tenemos que integrar más funciones y tecnologías para permitir la digitalización de la gestión de edificios”, asegura Paulo Campos.

Innovaciones como Single Pair Ethernet (SPE) ayudarán a transformar edificios en edificios inteligentes y operarlos automáticamente. SPE facilita la extensión de redes de edificios hasta los rincones más lejanos. Paulo está seguro de que SPE está al borde de un gran avance.

Desafíos para los centros de datos

En su perspectiva del mercado de centros de datos, Paulo analiza la migración en curso hacia redes más rápidas. Por el momento, se trata de la introducción de 400 y 800 Gigabit Ethernet.

“Los proveedores de centros de datos deben prepararse para cambios drásticos en la infraestructura de FO. En los cuartos y en los racks, tendrán que aumentar significativamente aún más el cableado y la conectividad”, explica el directivo.

Los innovadores sistemas de conectores ópticos juegan un papel importante en la compresión. En racks densos, los cables son más difíciles de manejar. Esta es la razón por la cual los sistemas de cables prefabricados se lanzan cada vez más al mercado.

“Sin embargo, los centros de datos que albergan cientos de miles de conexiones de fibra óptica en entornos operativos sensibles y que tienen que responder a los nuevos requisitos del mercado de forma permanente ya no pueden gestionarse de forma tradicional. Por eso es importante encontrar las soluciones adecuadas para la gestión automatizada de la infraestructura”, enfatizó Paulo Campos.