Kingston da a conocer cursos de capacitación para el canal

El fabricante de memoria Kingston invita al canal a certificarse para incrementar y aprovechar las oportunidades de negocio.

Kingston Technology compartió las fechas y horarios de certificaciones Técnica y Comercial de la marca con el fin de que el canal de distribución obtenga los conocimientos necesarios para aprovechar las oportunidades de negocio alrededor del almacenamiento y que incrementen los proyectos ante la necesidad de contar con equipo robusto y rápido.

La certificación Técnica está dirigida para los distribuidores quienes configuran soluciones al usuario final y se enfocará en memoria RAM, Unidad de Estado Sólido (SSD) y USBs de seguridad. La certificación Comercial es ideal para quienes requieren de un buen soporte de conocimiento de producto y ahondará en SSD, RAM, Flash y memoria para servidores.

De acuerdo con Cristina Carbajal, Gerente General de Kingston en México, es relevante para la marca que los canales se certifiquen y conozcan “muy bien nuestra tecnología sobre todo porque es un valor agregado que les permite atender o generar oportunidades de negocio, lo cual es aún más importante en estos tiempos de cambio. Trabajamos de manera continua y estamos comprometidos con el canal para ofrecerles herramientas que nos hagan crecer juntos”.

Fechas y horarios

Luis Pérez, Gerente de Tecnología y TRG (Technical Resource Group) para Kingston en México y Latinoamérica, impartirá las certificaciones de la siguiente manera:

Unidad de Estado Sólido 13 y 15 de octubre De 11:00 AM a 1:00 PM La duración de esta certificación es de 4 horas

RAM 27 y 29 de octubre De 11:00 AM a 1:00 PM La duración de esta certificación es de 4 horas

USB Seguridad 3 y 5 de noviembre De 11:00 AM a 12:30 PM La duración de esta certificación es de 3 horas



En cuanto a la certificación Comercial, Javier Goytia, Gerente Regional de Cuentas y Certificaciones en Kingston, será quien lo imparta de la siguiente manera:

SSD 9 de noviembre A las 11:00 AM

RAM 10 de noviembre A las 11:00 AM

Flash 11 de noviembre A las 11:00 AM

Memoria para servidores 12 de noviembre A las 11:00 AM



Para ambos seminarios se pueden inscribir los distribuidores interesados en la certificación o quienes tomaron la anterior y no la concluyeron ya sea porque no pudieron asistir, no continuaron o no aprobaron el examen.

Es importante considerar que para obtener el certificado es indispensable que se cumplan con las horas requeridas por la línea de producto, así como la aprobación de los exámenes que se aplicarán.