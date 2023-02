La nube y sus mitos más comunes

La adopción de la nube ha sido natural y han reconocido y aprovechado los beneficios que aporta como su flexibilidad, confiabilidad y escalabilidad.

Desde hace algún tiempo, y ahora aún más con los nuevos esquemas de trabajo, es importante considerar la nube como parte de la red de una empresa. Sin embargo, para otros aún existe el temor de que realmente no ofrezca las ventajas que se dicen y por el contrario los resultados sean contraproducentes.

Cisco Meraki publicó el texto Debuking Five Miths about the Cloud a través del cual se explica cómo estos mitos y por lo tanto miedos al uso de la nube pueden ser superados:

Con la nube pierdo control.

Falso. Al contrario, se gana más control, más visibilidad, así como cumplimiento de procesos y estándares de industria en general cuando un tercero está haciendo la inversión en centros de datos, redes, mantenimiento, entrenamiento y experiencia. De esta forma, en lugar de enfocar el esfuerzo en temas básicos de cuidado de la infraestructura, los equipos pueden centrarse en temas transformacionales como la seguridad, la optimización y planeación. Y un dato adicional, en plataformas como las de Cisco, todos los datos de los clientes solo les pertenecen a ellos.

Mi ambiente es muy complejo para la nube.

Falso. No importa cuál sea el nivel de complejidad de la infraestructura que se tenga. Al adoptar la nube, las organizaciones —sin importar su área o tamaño— automáticamente incrementan su habilidad para escalar su infraestructura o para simplificar su operación, para cumplir con las necesidades de su red de cómputo lo cual mejora la agilidad e innovación y abre la puerta a la automatización.

Las compañías en industrias reguladas no pueden estar en la nube.

Falso. Hay ejemplos en industrias como: cuidado de la salud, finanzas, educación, agencias de gobierno o comercio al detalle, entre otros, donde la nube responde a sus requerimientos particulares. Un claro ejemplo es la adopción de herramientas empresariales basadas en nube como procesadores de texto, compartición de documentos y colaboración remota, por parte de compañías públicas y privadas, maximizando su agilidad y gestión.

Si no puedo ver mi centro de datos, no es confiable, ni resiliente.

Falso. Utilizar la nube de ninguna manera significa que todo esté fuera del sitio.

Depende del usuario decidir qué datos y actividades se mantienen en una nube privada dentro del data center propio. Ya sea o no que se elija una pública, privada o híbrida, la infraestructura distribuida y la inversión realizada por los proveedores de nube, mejora la resiliencia de negocio debido a la elasticidad de la infraestructura cuando es pública, donde resulta sumamente sencillo añadir servidores virtuales cuando se necesite y pagar únicamente lo que se utiliza, teniendo como ventaja adicional el cumplimiento de niveles de servicio previamente definidos (hasta 99.99%).

Las consolas de gestión ofrecen visibilidad a lo largo de la red y los dispositivos, proporcionando alertas tempranas en cualquier área crítica de operación y con ello se asegura la confiabilidad y el desempeño de los recursos administrados a la nube.

La nube no es lo suficientemente flexible para lo que necesito

Falso. La principal ventaja de la nube es la flexibilidad. Se pueden incrementar o disminuir las capacidades conforme el crecimiento de la compañía lo demande; es flexible en cuanto al costo operativo y de inversión, puesto que en lugar de tener servidores que consumen recursos como energía eléctrica y enfriamiento, se activan únicamente cuando se necesitan; es flexible también respecto a la ubicación geográfica en donde se requiere desplegar, incrementando la cobertura de la compañía en cuestión de minutos.

Por ello, a continuación, se comparten algunos consejos esenciales para migrar la administración de la infraestructura de red a la nube.

Implementar una plataforma que permita administrar toda la infraestructura de red distribuida en una única interfaz, como puntos de acceso, SD-WAN & Firewall, Switches de acceso, equipo IoT (sensores, cámaras de seguridad) incluyendo los dispositivos móviles, tabletas, laptops, smartphones. Esto ayudará a simplificar la administración de la red, reduciendo drásticamente los costos operativos.

Verificar que la interfaz para gestionar y administrar la infraestructura de red en la nube consista en una interfaz 100% web interactiva, para permitir el monitoreo proactivo de la red de acceso, WAN, IoT otorgando capacidad de resolver problemas de forma remota en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La plataforma debe ser escalable de forma rápida y segura desde el día cero, permitiendo que el área de TI actúe en tiempo récord con resultados para lograr un retorno sobre la inversión notable.

La plataforma debe estar preparada para habilitar ambientes híbridos de trabajo sin perder la supervisión y monitoreo de las tecnologías de acceso, WAN e IoT sin cambiar de contexto.

Verificar que la solución cuente con:

99% de confiabilidad (SLA)

Arquitectura redundante de alta disponibilidad

Centro de datos certificados ISO 27001 (Fuera de US)

Centro de datos auditados SSAE18 Tipo II (US)

El uso de nube habilita a las compañías con herramientas tales como: conectividad en todo momento y desde cualquier lugar a su infraestructura, adaptabilidad a las necesidades cambiantes del negocio, reducción de costos, reducción de complejidad operativa y automatización de procesos.

Un ejemplo muy tangible para las empresas es aprovechar los beneficios de la nube para administrar su infraestructura de red: Mediante el uso de una plataforma confiable, las organizaciones pueden contar con una visión centralizada de su operación, aplicar cambios de manera simplificada y generalizada, estandarizar configuraciones y políticas de seguridad, complementadas con analíticos que le permitan tomar decisiones de negocio precisas y con visión de futuro.

Con las tecnologías de red basadas en nube, las compañías cuentan con un catalizador único que les permitirá entregar experiencias dinámicas a sus usuarios para acelerar su negocio y prepararlas para los retos del futuro.