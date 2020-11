Desarrollo, aprendizaje y crecimiento integral en la familia Nimax

Colaboradores de la empresa Nimax comparten lo que representa la empresa en sus vidas y cómo han participado en su desarrollo.

La misión, visión y valores de Nimax se encuentran arraigados en cada uno de sus colaboradores. El objetivo de toda la fuerza laboral es brindar a los canales de distribución las herramientas y soluciones para materializar los proyectos y lograr un crecimiento en el mercado del código de barras y punto de venta, además de habilitar la transformación de los clientes finales.

Alma Ramírez, Gerente de Ventas en Nimax, explica que el reto mas relevante y constante que marca su trayectoria en la compañía es la adaptación al entorno cambiante del mercado en México.

“Es necesario conocer y entender las necesidades particulares de los distribuidores para ofrecer una respuesta de continuidad de los negocios. Nimax es una empresa que te permite desarrollar diferentes negocios y participar en el desarrollo de la economía del país”, comenta Alma Ramírez.

Con 8 años en la organización, Alma revela que Nimax le ha permitido darse cuenta que existen empresas donde los negocios no están peleados con los afectos personales y la convivencia cotidiana.

Víctor Hernández Flandes, Gerente de Logística y Compras, cuenta con 18 años en Nimax, dos de ellos en las oficinas internacionales de San Diego, California. El reto más importante en su trayectoria fue establecer una infraestructura segura y confiable de almacenes y procesos de importación.

Además, la convivencia amena y el desarrollo profesional no impiden estrechar otro tipo de lazos y Víctor comparte que en Nimax conoció a la mujer con la que generaron una maravillosa familia.

Crecimiento integral

Gonzalo Trejo Pimentel, Gerente de Mercadotecnia, explica que de los retos más relevantes que marcaron su trayectoria en la empresa es el llevar un plan de trabajo y comunicación de acuerdo a las necesidades de cada marca y alcanzar las metas. Además de implementar nuevas estrategias de comunicación.

“Nimax ha sido una oportunidad de desarrollo y aprendizaje al disfrutar de los logros cumplidos y crecer en el ámbito profesional y personal. Hoy existen lazos importantes con personas que también son relevantes en el mercado y que hoy somos una empresa mayorista líder”, subraya Gonzalo.

Relata que, a unos meses de haber entrado a la compañía, “estábamos desmontando el Booth de una expo y llego nuestro Director General el Sr. Steve. Con toda humildad y sencillez nos ayudó en todo el trabajo. Llegamos a la oficina y después de bajar todo el material nos llevó a cenar. Eso me hizo apreciar el valor de los actos, humanos y solidarios. Y saber que había llegado a una empresa empática y con buenos valores”.

El lugar correcto en el momento indicado

Julia Muñoz Vargas, Gerente de Finanzas, hace hincapié en que el reto que más más le ha marcado en su trayectoria de 28 años en la compañía fue estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, algo que cambió totalmente su vida.

Además, relata que conocer a Steve en los inicios de Nimax fue un momento que atesorará para siempre.

“Hace 28 años llegue a la puerta de las oficinas, Steve abrió la puerta y dijo únicamente la palabra ‘trabajo’, mi respuesta fue ‘si’, Steve no podía decir nada en español y yo nada de inglés. Me pidió tomar asiento y nos miramos. Le tomo unos minutos a Steve levantar el teléfono para comunicar a la persona que me había enviado a Nimax. Luego de unos minutos al teléfono me pasa el auricular y la persona que estaba en la línea me dice: ‘Estas contratada, puedes iniciar mañana’. Todo fue muy extraño. No dije nada y en unos minutos me habían dado la oportunidad de ser parte del equipo Nimax”, recuerda Julia Muñoz.

Benjamín García Toriz, Gerente de Soporte y Servicio, asegura que el reto en Nimax ha sido mostrar el valor de lo que representa el área que lidera en la generación de ingresos y resolución de problemas técnicos críticos que afectaban a otras áreas del negocio.

En los 17 años de Benjamín en la organización, Nimax representa un segundo hogar donde ha encontrado compañeros y amigos, orgullosos, solidarios y comprometidos con e objetivo de fortalecer más a la compañía.

Relata que es de resaltar la atención y el trato personalizado que se tienen con todos los clientes. “Una mañana llegué a la oficina y en el sofá se encontraba cliente durmiendo a todo lo largo del mueble. Pregunté a los compañeros, quién era y que estaba esperando. Nadie me dio razón y lo desperté para preguntarle directamente. Me contestó: ‘no estoy esperando nada, lo que sucede es que vine a ver a un cliente aquí cerca, pero como no estaba, decidí venir a Nimax a hacer tiempo y me quedé dormido’. Apenado salió del área de servicio y se retiró.

“Desde ese día tuvimos que mover ese sofá, a la Planta Baja y ahí la gente ya no se dormía, porque era el paso para todo el edificio. Esto me hace pensar que Nimax, no solo es el segundo hogar de muchos de los que trabajamos aquí, sino también de nuestros clientes”, finalizó Benjamín García.

Definitivamente, tres décadas de trabajo ininterrumpido hacen de Nimax un referente en el mayoreo de soluciones de código de barras y punto de venta en el mercado mexicano, y uno de sus pilares es la atención a los canales de distribución y socios de negocio.