Hisense llega al mercado POS en México de la mano de NIMAX

All in One, mPOS y Self Checkout son las áreas de negocio en las que Hisense enfocará su estrategia de posicionamiento en México.

Luego de posponer el lanzamiento de la tecnología de Punto de Venta (POS) de Hisense en el mercado mexicano, NIMAX llevó a cabo un webinar con los canales para dar a conocer la disponibilidad de la línea de productos de la marca para transformar la experiencia de compra en la industria retail.

De acuerdo con Roberto Campos, Gerente Comercial para México y Latinoamérica en Hisense, a pesar de llegar a un mercado muy competido, el portafolio de la marca se diferencia en productos y servicios en los segmentos de POS móvil (mPOS), All in One (AiO) y soluciones de autoservicio (Self CHeckout), además de servicios de monitoreo remoto incluido.

“Sumando todo se vuelven elementos diferenciadores en el mercado. Facilitan el desarrollo de una estrategia de canales muy completa y que permite complementar o fortalecer el portafolio de los partners para satisfacer las necesidades de sus clientes. Además, todos los productos de Hisense son plataforma abierta, lo que permite correr cualquier solución de software o sistema operativo POS”, subrayó Roberto Campos.

Agregó que al liderar la estrategia de Hisense en Latinoamérica, existen casos de éxito en otras latitudes que permiten una perspectiva de las necesidades que las soluciones de la marca pueden cubrir y todo ese conocimiento es valioso para los partners.

“La versatilidad de uso de los productos permite integrar la tecnología de Hisense a diferentes verticales porque permite hacer las funciones de un checador de precios, punto de venta móvil, quiosco de autoservicio, catálogo extendido, encuestas o punto de venta de mostrador, entre otras modalidades”, señaló Campos.

Para el segmento mPOS, Hisense presentó el modelo HM618, una tableta que con los accesorios correctos permite un sinfín de modalidades de uso en el sector retail.

En AiO, los modelos HK570 (nivel de entrada), HK950 (Premium), HK316 y HK560 son soluciones configurables que integran la mejor tecnología en hardware para el retail, incluso la configuración con procesadores Intel Core i3, sin ventilador, ofrece un equipo de uso robusto para trabajar 24/7.

“Los equipos son modulares para ajustarse a las necesidades actuales y futuras de los clientes. La disponibilidad del portafolio de Hisense permite a los canales una entrega casi inmediata de las soluciones a través de NIMAX”.

Ecosistema de integración

El catálogo de Hisense para el mercado POS es amplio en monitores, impresoras, escáneres, pantallas, sin embargo una línea de negocio importante es la integración con los principales fabricantes de hardware y software para la conformación de soluciones muy específicas.

“Somos una marca abierta y seguiremos trabajando con los socios estratégicos como Epson, Star Micronics, Datalogic, Zebra, Honeywell, entre otros para fortalecer el valor de integrar soluciones multimarca para beneficio del mercado POS”, finalizó Roberto Campos, Gerente Comercial para México y Latinoamérica en Hisense.