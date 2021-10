Hisense POS, la marca con mayor crecimiento en México en el 2021

Planeación estratégica, conocimiento del mercado y una línea de productos clave para la región son parte del éxito de Hisense POS.

La industria del punto de venta (POS) en México y Latinoamérica continúa en transformación para enfrentar los retos y desafíos por la pandemia del COVID-19 en donde la continuidad de la operación y las ventas han sido clave para negocios, comercios y empresas de todos los sectores, una tendencia que ha aprovechado al máximo el fabricante Hisense POS.

De acuerdo con Roberto Campos, Director Regional de Hisense POS para México y Latinoamérica, si bien la marca no cumple un año de estar presente en el mercado mexicano, la respuesta de los canales, mayoristas y desarrolladores de software independientes (ISV) de punto de venta ha sido muy buena.

“Ya tenemos alianzas muy sólidas con los mayoristas NIMAX y CT Internacional con los cuales presentamos nuestra oferta diferenciadora al ecosistema de canales. Estamos participando en proyectos e implementaciones en varias regiones, desde comercios, pequeñas y medianas empresas y hasta importantes corporativos nacionales y globales”, aseguró.

Explicó que el fabricante trabaja en implementaciones con grupos hoteleros, restauranteros y retail para modernizar su infraestructura o poner en marcha nuevas aperturas.

“Estamos trabajando muy fuerte para desarrollar los negocios en la industria retail en general, desde los puntos de venta tradicionales hasta la tendencia acelerada de autoservicio. La respuesta ha sido muy buena por la información, experiencia, y relacionamiento con el ecosistema de canales. Hisense ha sido la marca de punto de venta de mayor crecimiento en este año”, subrayó Roberto Campos.

Clave del crecimiento de Hisense POS

El crecimiento de Hisense no ha sido casual. La experiencia de la industria, las alianzas con los socios, la experiencia, el conocimiento y necesidades del mercado POS en México han permitido a Roberto Campos conformar un portafolio adecuado para los retos actuales.

“Tenemos una radiografía muy acertada del mercado mexicano y como consecuencia tenemos seleccionado el inventario adecuado de productos y soluciones del amplio catálogo global de productos de Hisense POS, desde una línea de entrada con Windows y Android, hasta All in One robustos. Sin mencionar las alianzas con otros fabricantes y desarrolladores especializados”, explico el directivo.

Agregó que la estrategia de Hisense sigue en el desarrollo de los canales por región, con especialización, capacitación, entrenamiento sobre la oferta actual de Hisense POS y los lanzamientos que se tienen en puerta para mantener el crecimiento hacia finales de 2021.

“Estamos yendo de una forma muy estratégica con alianzas en el ecosistema de canales. Sabemos dónde hay oportunidades de negocio, las detectamos y desarrollamos en todo el territorio nacional. Seguiremos apoyándonos muy fuerte de las fortalezas de distribución y logísticas de los mayoristas NIMAX y CT Internacional, así como de los ISV para homologar las diferentes soluciones del mercado y que los canales tengan acceso inmediato a los productos. La invitación es para que los canales se acerquen, conozcan la oferta de Hisense POS y hagamos negocios”, finalizó Roberto Campos, Director Regional de Hisense POS para México y Latinoamérica.