Punto de venta compacto, herramienta ideal para PyMEs

El punto de venta es una solución tecnológica que facilita mucho el entendimiento del negocio, pero también es un medio para conocer el comportamiento de los consumidores.

La Transformación Digital es un movimiento que impacta en todos los sectores, y aunque muchas pequeñas y medianas empresas (PyMEs) aún no logran sumergirse por completo en las nuevas tecnologías, muchas ya han comenzado; razón por la que algunas empresas han decidido lanzar al mercado dispositivos que los ayuden con esta transición.

Tal es el caso de los Puntos de Venta compactos, soluciones que permiten a las PyMEs dar el primer paso para introducirse a la Transformación Digital y así no perder competitividad dentro del mercado e incluso aumentar su productividad.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en México existen aproximadamente 4.1 millones de unidades económicas, de las cuales 99.8% son consideradas pequeñas y medianas empresas; sin embargo, muchas de estas se han visto en la difícil necesidad de competir contra grandes empresas o franquicias, lo que ralentiza el crecimiento de este sector.

Con este panorama, entre las opciones viables para acelerar este crecimiento están la automatización de procesos y la adquisición de nuevas tecnologías que permitan a estas empresas aumentar su competitividad.

Además, las tiendas de autoservicio, comercios, restaurantes, bares. hoteles y tiendas minoristas buscan aumentar su rentabilidad por metro cuadrado, por lo que las soluciones de punto de venta compactos son ideales.

La empresa tecnológica HP, a través del mayorista Ingram, desarrolló soluciones adecuadas para el mercado nacional, con la finalidad de brindar nuevas oportunidades de negocio a los canales y a su vez proporcionar herramientas adecuadas a los usuarios finales.

Raúl Aguilar, PM Workstations y Retail of Sale Commercial Products de HP, aseguró que “desde hace un par de años, la empresa está jugando en el mercado corporativo de POS, hemos tenido buenas cuentas, hemos ganado buenas oportunidades dentro del mercado; sin embargo, por cuestiones de precio, o por las configuraciones robustas de otros equipos, perdíamos un poco de entrada en la banda baja, la cual hoy en México, es la que crece más rápido”.

Es por eso que ambas empresas presentaron el nuevo All In One- Engage One Prime, la primera solución que HP pone en el mercado mexicano por debajo de los $750 dólares, y el cual en términos de producto representa un gran logro para la ingeniería de la compañía.

Por otro lado, Julia Calleja, Product Manager de Ingram, comentó:“con HP tenemos tanto las terminales de Punto de Venta, como la parte de periféricos, no solamente ofrecemos la terminal, sino la solución completa. Por ahora se están buscando alianzas con integradores de software y aplicaciones, en este caso aquellas que están sobre Android, con la finalidad de poder ofrecer a los clientes ya las soluciones completas”.

Otras empresas que han decidido ayudar a las PyMEs son EC Line y Gigabyte, y han creado una línea de dispositivos que estarán enfocados a las Pequeñas y Medianas empresas.

