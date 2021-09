Star Micronics habilita nuevos negocios en el punto de venta

Más allá de imprimir tickets, Star Micronics ofrece nuevas herramientas para que los canales accedan a negocios más rentables.

El punto de venta es la puerta de entrada de los datos de los negocios, es un elemento que, además de habilitar la administración de las ventas ha permitido a los comercios a acceder a nuevos negocios. Star Micronics, lejos de quedarse encasillado como un fabricante de impresoras, ofrece un portafolio de herramientas que permiten a distribuidores, integradores y desarrolladores ayudar a los clientes digitalizarse y hacer frente a los retos del mercado.

Ricardo Fuentes, Country Manager de Star Micronics para Mexico, Centroamérica y el Caribe, el valor agregado del fabricante en el mercado es la compatibilidad de su portafolio de impresoras con las plataformas de venta en línea.

“A través de CloudPRNT, los equipos de Star Micronics se conectan de manera transparente a cualquier plataforma de comercio como las apps de delivery a través de la nube, sin importar si es una infraestructura basada en Windows, iOS o Android, todo a través de la impresora”, subrayó Fuentes.

Agregó que el ecosistema de canales se ha mantenido en constante movimiento para habilitar a los clientes a continuar sus ventas en los diferentes medios digitales y recientemente lanzó al mercado un kit de desarrollo universal que agiliza la integración de todo el portafolio de Star Micronics en los procesos de negocio alrededor del Punto de Venta (POS).

“Es un SDK basado en React Native, una plataforma que muchos desarrolladores utilizan para crear soluciones multiplataforma a la medida de las necesidades de los clientes, facilitando el trabajo y acortando los tiempos de salida al mercado. Es una herramienta que Star Micronics ofrece a este nicho de desarrolladores que buscan crear cosas nuevas”, señaló el Country Manager de Star Micronics.

Mejores herramientas

El fabricante, ha diversificado su portafolio con una línea de bases para un set de punto de venta completo, cajones de dinero reforzados, escáneres de lectura y protecciones físicas para proteger la salud y seguridad de consumidores y trabajadores del punto de venta.

La línea de cajones de dinero está integrada por tres familias: MAX, CD3 y Choice, los cuales se destacan por su estructura reforzada a precio muy competitivo de acuerdo a sus características de durabilidad. La línea MAX se distingue además por una llave con bisagra para minimizar que se rompa ante cualquier caída o accidente.

Star Micronics cuenta con bases exclusivas para las impresoras de la marca con elementos que permiten proteger y asegurar los diferentes componentes de un punto de venta.

“Somos los únicos fabricantes que tenemos las bases para nuestras impresoras. Son tres modelos que se configuran con la base para soportar la línea mPOS, otra para la línea mC-Print3 y por último una base compatible con las impresoras TCP 100 y TCP 650”, detalló Ricardo Fuentes.

Agregó que son bases completamente diseñadas para la tendencia de un punto de venta basado en tabletas, con la capacidad de fijarse al mostrador y ocultar los cables de conexión. Además, se complementa con mClosure, una estructura universal con montaje VESA que se adapta perfectamente a cualquier de las bases para asegurar tabletas de 7” y hasta 13”.

Por otro lado, para fortalecer la seguridad y agilizar las estrategias de libre contagio, POSShield es una estructura semi fija de plexiglass sobre una base que permite incorporar los elementos del punto de venta.

“En el mercado hay protecciones físicas muy sencillas, incluso artesanales, que no son duraderas y que no ofrecen un ambiente de salud adecuado y que se deterioran al momento de limpiarlos. POSShield se coloca en el punto de venta de manera sencilla con una altura regulable, permite ser limpiado y desinfectado sin dañarse. Es una inversión a largo plazo, no se daña, no se rompe y ofrece un área de cobertura de 75 x 83 cm”, explicó el directivo.

Misma marca Star Micronics

Otra línea de productos que recientemente incorporó Star Micronics al mercado son los escáneres de lectura para códigos 1D, 2D y QR Code. Productos que nacieron de la necesidad de los clientes de buscar este tipo de herramientas fuera de la marca. Hay un modelo para colocarse sobre el mostrador o escritorio, otro lector de mano, ambos con conectividad USB, y por último un modelo de mano con conectividad Bluethoot y WiFi.

Star Micronics es más que impresoras de punto de venta. Son soluciones innovadoras que satisfacen las diferentes necesidades del mercado, desde herramientas de desarrollo, servicios de nube, elementos de seguridad, salud, entre otras aplicaciones.

“La invitación es para que los canales se acerquen y continúen trabajando con Star Micronics. Estamos completamente abiertos a ayudar, apoyar y desarrollar a los canales para satisfacer las necesidades de los clientes y transformar sus negocios. Es importante resaltar que Mexico tiene un mercado con gran potencial de desarrollo de nuevas soluciones alrededor del punto de venta”, finalizó Ricardo Fuentes, Country Manager de Star Micronics para Mexico, Centroamérica y el Caribe.