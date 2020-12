Qualcomm Snapdragon Serie 8 potenciará la experiencia de smartphones

Qualcomm reveló las características y funcionalidades de Snapdragon Serie 8 que llevará la experiencia móvil a un nivel premium.

El fabricante de procesadores para dispositivos móviles Qualcomm hizo el lanzamiento de su plataforma Snapdragon Serie 8, tecnología que impulsará las experiencias hacia la futura generación de dispositivos.

En el marco de su magno evento Snapdragon Tech Summit Digital 2020, Cristiano Amon subrayó el papel fundamental que las plataformas móviles ofrecen a los usuarios y es necesario llevar la experiencia a nuevos niveles.

De acuerdo con Amon, Qualcomm construye tecnologías fundamentales para smartphones y habilita soluciones móviles como Always On, Always Connected PCs, Realidad Extendida (XR), productos Edge/Cloud AI, banda ancha inalámbrica fija 5G y muchos otros.

Alex Katouzian, Vicepresidente Senior y Gerente General de Tecnología Móvil, Informática e Infraestructura de Qualcomm Technologies, presentó la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 888 5G, tope de gama, que proporcionará las experiencias premium que los usuarios merecen.

Innovaciones de la nueva plataforma de Qualcomm

Snapdragon 888, con el sistema Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF de tercera generación, permite la compatibilidad global al ofrecer mmWave y sub- 6 en todas las bandas principales del mundo, así como soporte para agregación de portadores 5G, multi-SIM global, autónomo, no autónomo y Dynamic Spectrum Sharing.

El nuevo motor de IA Qualcomm de sexta generación, con el procesador Qualcomm Hexagon completamente rediseñado, da un salto fundamental en la IA en comparación con la generación anterior para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética – todo a una asombrosa cantidad de 26 tera de operaciones por segundo (TOPS). La plataforma se mejora aún más con el Qualcomm Sensing Hub de segunda generación, que incorpora procesamiento de IA de menor potencia para funciones intuitivas e inteligentes.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming ha entregado docenas de tecnologías móviles en primer lugar a los teléfonos inteligentes, incluidos los controladores de GPU actualizables, el procesamiento directo de escritorio y velocidades de cuadro que alcanzan hasta 144 cuadros por segundo (fps). Snapdragon 888 ofrece la actualización más significativa de Qualcomm Technologies en el rendimiento de la GPU Qualcomm Adreno.

Snapdragon 888 triplicará el futuro de la fotografía computacional y transformará los teléfonos inteligentes en cámaras de calidad profesional. Con la velocidad de gigapixeles más rápida Qualcomm Spectra™ ISP, los usuarios pueden capturar fotos y videos a 2.7 gigapixeles por segundo o aproximadamente 120 fotos con una resolución de 12MP, hasta un 35% más rápido que la generación anterior.

Qualcomm ha conseguido varios clientes y socios para apoyar la nueva plataforma Snapdragon 888 como son: los operadores Verizon y NTT DoCoMo, y los fabricantes de teléfonos Sony, OnePlus y Xiaomi. Asimismo, ASUS, BlackShark, Lenovo, LG, MEIZU, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo, Xiaomi y ZTE también se incluyeron entre los socios de teléfonos que apoyarán la plataforma Snapdragon 888.