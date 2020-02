Fujitsu y Qumulo se unen para fortalecer el almacenamiento empresarial

Con el movimiento de Fujitsu y Qumulo se consigue unificar datos no estructurados del extremo, centro o cloud, en una única solución.

Fujitsu anunció la alianza comercial con Qumulo, proveedor de soluciones de almacenamiento en la nube híbrida, para proporcionar una combinación de seguridad y fiabilidad del almacenamiento NAS de escalamiento horizontal local, a la vez que proporciona las ventajas de flexibilidad y costos del almacenamiento cloud.

Tomando en cuenta la acelerada explosión de datos no estructurados de la era digital, las empresas abordan cantidades cada vez mayores de información que deben almacenarse y ser accesible desde diferentes ubicaciones y aplicaciones.

La nueva asociación facilita a las organizaciones hacer frente a cantidades cada vez mayores de datos, que se generan a un ritmo más rápido que nunca. La multinacional nipona está incorporando el software de almacenamiento de archivos en la Nube híbrida de Qumulo en su portafolio de almacenamiento, para desarrollar una solución moderna que permitirá abordar las necesidades de datos no estructurados desde la consolidación hasta la visibilidad, el procesamiento y la retención.

La firma Gartner predice que, en promedio, las empresas triplicarán su volumen almacenado de datos no estructurados entre 2019 y 2024. Este es un problema particular para las soluciones de almacenamiento tradicionales, tanto scale-out como scale-up, que no fueron diseñadas para manejar los volúmenes de datos actuales, tipos de archivo, aplicaciones, cargas de trabajo y entornos distribuidos.

Fujitsu está adoptando un enfoque proactivo para este problema inminente, al agregar la capacidad de Qumulo para transformar mejorar los sistemas de almacenamiento de las empresas en almacenamiento nativo de cloud hibrida. Esto es parte del enfoque de la multinacional nipona con el que proporciona a los clientes una ventanilla única para todas sus necesidades de almacenamiento y protección de datos, como un componente clave de la transformación digital.

Fujitsu y Qumulo permiten un escalado continuo de los clústeres de almacenamiento de archivos en el centro de datos y la Nube. Al asociarse con Qumulo, la compañía japonesa hace posible que las empresas escalen los clústeres de almacenamiento de archivos con mayor facilidad y sin interrupciones. Además, los clientes tienen visibilidad y control en tiempo real de todos sus datos.