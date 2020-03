Acciones puntuales de Dell Technologies por la equidad de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Dell Technologies revela las acciones realizadas en los últimos años a favor de la equidad de género.

Dell Technologies reunió a un grupo de líderes en el que Claudia Aguilar, Líder de Women in Action (WIA) de Dell Technologies en México, explicó que éste es un grupo de empleados que están construyendo un ambiente inclusivo y diverso, que permite a las mujeres, a través de sus diversas áreas foco, lograr sus metas en cada etapa de su carrera y que desarrollen su máximo potencial.

“A través de WIA estamos logrando crear un entorno inclusivo gracias a la colaboración entre mujeres y hombres. Este trabajo en equipo, que vivimos día a día, está generando redes para empoderar, retener y atraer a las mujeres. Al mismo tiempo, las colaboradoras en Dell Technologies están siendo reconocidas por medio de la filosofía de equidad de género e igualdad de oportunidades,” mencionó Claudia Aguilar.

En este encuentro participaron también, Paulina López Noriega, Líder de Diversidad e Inclusión en Dell Technologies para América Latina, Graciela Rojas, Presidenta y Fundadora de Movimiento STEM que promueve las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) entre las mujeres en busca de lograr mayor diversidad de género en el área de tecnología y, Juan Francisco Aguilar, Director General Dell Technologies México.

WIA impulsa iniciativas para lograr un ambiente de igualdad en el trabajo basado en cuatro pilares esenciales:

Liderazgo y desarrollo profesional. Impacto empresarial. Compromiso comunitario. Mujeres en tecnología.

Paulina López Noriega enfatizó que, “Dell Technologies tiene como meta, dentro de su plan de Impacto Social 2030, que 50% de su fuerza laboral global y 40% de sus líderes globales esté conformada por quienes se identifican como mujeres. Para cumplir con estos objetivos, además de WIA, trabajamos con programas como MARC (Many Advocating for Real Change), que permite a todos nuestros empleados tener un entrenamiento fundamental sobre cómo los prejuicios afectan nuestro ambiente laboral, incluidos los de género, y dando herramientas para atacar los mismos. En Dell la diversidad y la inclusión no es lo que hacemos, es lo que somos”.

Juan Francisco Aguilar, señaló que: “en Dell Technologies estamos comprometidos con el apoyo a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; estamos trabajando para cerrar la brecha en temas de diversidad e inclusión, por lo que hoy es un imperativo de negocio que nos permitirá mayor innovación, productividad, involucramiento y satisfacción para nuestros clientes, empleados y todo el ecosistema de la compañía”.

Otra de las acciones puntuales con las que Dell busca la equidad de género, es realizar actividades y ejercicios que lleven a sus colaboradores a tomar conciencia en estos temas. Por ello, el día de ayer llevaron a cabo la producción del Profesor Chiflado, una puesta en escena donde se educa sobre temas STEM a través de juegos y donde los participantes pusieron en práctica diferentes experimentos, demostrando que la ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería son temas divertidos y atractivos.

Posteriormente se llevaron a cabo dinámicas como “In her shoes”, en la que empleados de Dell se pusieron, literalmente, zapatos de mujer y realizaron las acciones que ellas realizan habitualmente, para entender un poco más la postura desde la vivencia femenina.

Todas las actividades tuvieron como objetivo fomentar la integración entre los miembros del equipo de Dell Technologies México y las niñas del orfanato Instituto Alegría, quienes fueron las invitadas de honor del evento. Para cerrar el día, el equipo de Women In Action y las niñas invitadas realizaron una visita al cine.

Abrir las oportunidades para todos mientras se cultiva una cultura de inclusión es un imperativo de negocio para Dell Technologies, por ello tiene el compromiso de atraer y desarrollar personas que se identifican como mujeres a lo largo de sus operaciones globales, especialmente en puestos técnicos y de liderazgo.