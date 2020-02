Complejidad de la nube supera las capacidades humanas

Estudio revela que la brecha entre los recursos de TI y la escalabilidad en la nube aumenta y se vuelve más compleja.

La compañía de inteligencia de software Dynatrace dio a conocer una encuesta global independiente realizada a 800 CIOs, la cual resalta una brecha cada vez mayor entre los recursos de TI y las demandas de la creciente escalabilidad y complejidad de los ecosistemas en la nube corporativa.

Los líderes de TI de todo el mundo están preocupados por su capacidad para respaldar el negocio de forma eficaz, debido a que las soluciones de monitoreo tradicionales y los enfoques personalizados abruman a sus equipos en datos y alertas que ofrecen más preguntas que respuestas.

Las respuestas de los CIOs en el Informe global 2020 Top challenges for CIOs on the road to the AI-driven autonomous cloud indican que, en promedio, los equipos de operaciones de TI y la nube reciben cada día cerca de 3,000 alertas provenientes de sus herramientas de monitoreo y rendimiento. Con un volumen tan alto de alarmas, el equipo de TI dedica en promedio el 15% de su tiempo total disponible tratando de identificar cuáles requieren de su atención frente aquellas que puedan ser irrelevantes.

Esto representa para las empresas un promedio de 1.5 millones de dólares en gastos cada año. Como resultado, los CIOs están buscando cada vez más la IA y la automatización, ya que buscan mantener el control y cerrar la brecha entre los recursos de TI limitados, la creciente escalabilidad y la complejidad de la nube corporativa.

Equipos de TI se ahogan en datos

Las herramientas de monitoreo tradicionales no fueron diseñadas para manejar el volumen, la velocidad y la variedad de datos generados por las aplicaciones que se ejecutan en nubes corporativas dinámicas y a escala web. Estas herramientas a menudo se encuentran aisladas y carecen de un contexto más amplio al no estar relacionadas con los eventos que tienen lugar en toda la plataforma tecnológica.

Como resultado, bombardean a los equipos de TI y de operaciones en la nube con cientos, si no es que miles, de alertas cada día. El departamento de TI se ahoga en datos a medida que las mejoras progresivas de las herramientas de monitoreo no consiguen marcar la diferencia.