Conoce las bases del nuevo Estándar de Confianza de Cisco

Cisco dio a conocer los fundamentos de su Estándar de Confianza con los que evaluará la confiabilidad de una empresa en su transformación digital.

Cisco publicó su Nuevo Estándar de Confianza (New Trust Standard) un punto de referencia para evaluar la confiabilidad de una organización a medida que adopta la transformación digital. Este nuevo marco eleva los estándares de confianza con los clientes a medida que el trabajo se vuelve híbrido, se recopilan más datos en línea y aumentan las ciberamenazas.

Basado en los datos de la Encuesta de Privacidad del Consumidor de Cisco 2021 (Cisco 2021 Consumer Privacy Survey) el Nuevo Estándar de Confianza establece los siguientes elementos fundamentales para que las organizaciones ganen, mantengan y aumenten la confianza de los clientes:

Arquitectura Zero-Trust: Mantener al margen a los atacantes desafiando las suposiciones y verificando cada conexión, en cada ocasión y desde cada dispositivo.

Mantener al margen a los atacantes desafiando las suposiciones y verificando cada conexión, en cada ocasión y desde cada dispositivo. Cadena de suministro confiable: Estar al tanto de cada componente, cómo se fabrica y dónde ha estado, al tiempo que se trabaja estrechamente con los proveedores para mitigar los riesgos.

Estar al tanto de cada componente, cómo se fabrica y dónde ha estado, al tiempo que se trabaja estrechamente con los proveedores para mitigar los riesgos. Derechos sobre los datos: Estar un paso delante de las expectativas cambiantes de los clientes y las regulaciones gubernamentales

Estar un paso delante de las expectativas cambiantes de los clientes y las regulaciones gubernamentales Transparencia: Estar claro sobre los datos que se recolectan y cómo se utilizan; estar abierto a los incidentes y problemas a medida que se producen; y publicar lo que se está haciendo para rectificar.

Estar claro sobre los datos que se recolectan y cómo se utilizan; estar abierto a los incidentes y problemas a medida que se producen; y publicar lo que se está haciendo para rectificar. Certificaciones y cumplimiento de la normativa: Demostrar el compromiso con los clientes mediante la obtención de certificaciones de confianza otorgadas por auditores independientes.

Demostrar el compromiso con los clientes mediante la obtención de certificaciones de confianza otorgadas por auditores independientes. Regulación sobre privacidad: Las leyes se consideran muy positivas en todo el mundo, aunque su conocimiento sigue siendo relativamente bajo en muchos países

Las leyes se consideran muy positivas en todo el mundo, aunque su conocimiento sigue siendo relativamente bajo en muchos países Protecciones durante la pandemia: La mayoría de las personas desea que se reduzca poco o nada la protección de la intimidad, al tiempo que apoya amplias medidas de salud pública.

La mayoría de las personas desea que se reduzca poco o nada la protección de la intimidad, al tiempo que apoya amplias medidas de salud pública. Inteligencia Artificial: Los consumidores están muy preocupados por el uso de sus datos personales en la toma de decisiones de la IA, y su confianza está en juego. Ello ha llevado a una pérdida de confianza en la misma. En México esta porcentaje alcanza el 48%.

Con el New Trust Standard la confianza ya no se trata solo de intuición, no es una declaración de aspiraciones en la página web de valores corporativos. Los clientes quieren una garantía tangible de que las empresas tienen el compromiso, la tecnología y los procesos para proteger sus datos.