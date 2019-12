Device as a Service, tendencia de mercado para adquirir infraestructura

En la era digital, contar con una infraestructura robusta y preparada para los nuevos negocios marca la diferencia entre las empresas, es por ello que conforme los datos se vuelven cada vez más relevantes para las organizaciones, buscan invertir en nuevas herramientas de TI.

De acuerdo con Gartner, la inversión en TI por parte de las empresas mexicanas ascenderá a finales de 2019 a más de $7,800 millones de dólares; mientras que el crecimiento de las ofertas de servicios digitales “as a service” mostrarán robustos ritmos de crecimiento en el rango del doble dígito en los próximos años, de acuerdo con un análisis de la empresa de inteligencia de mercado IDC.

De acuerdo con Iván del Carpio Mercado, Director General de Dusof, Device as a Service (DaaS) es una nueva tendencia que surge con múltiples ventajas de negocio para empresas de cualquier tamaño.

“A diferencia de un modelo de arrendamiento, Device as a Service ofrece un servicio, no solo la renta de un activo. Este modelo de adquisición es similar a lo que ofrecen los servicios de streaming: el usuario paga por un servicio, no por la televisión o dispositivo que utiliza para ver el contenido contratado”, explicó Del Carpio.