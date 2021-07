Fortalece tu portafolio de PCs con las novedades de Intcomex

Intcomex agrega los nuevos lanzamientos de computadoras de las marcas Acer, HP, Lenovo y Dell para beneficiar el portafolio de los canales.

La acelerada demanda de las empresas, y usuarios finales, por computadoras con diseños y especificaciones adecuadas para el trabajo remoto e híbrido, fue un movimiento que mantuvo en constante operación al mercado tecnológico de mayoreo en México. A pesar de que el mercado reveló escasez de computadoras durante los meses más críticos del distanciamiento social por el COVID-19, el mayorista Intcomex se preparó con un stock y embarques que permitieron a los canales satisfacer las demandas de sus clientes, tanto empresariales como usuarios finales.

Sandra Mendoza, Gerente de Marketing de Intcomex México, revela que la demanda se centró más en laptops, seguida por all in one y desktop, pero también en los componentes, periféricos y accesorios para actualizar los equipos que ya tenían los clientes o maximizar la experiencia en productividad, entretenimiento o educación.

“El mercado sigue registrando un boom en equipos de cómputo para desempeñar diferentes actividades desde sus hogares, y los canales deben estar preparados para satisfacer las necesidades que aún están presentes con las iniciativas de trabajo remoto e híbrido, además de el entretenimiento como el gaming que fue una categoría que mantiene un crecimiento importante en el ecosistema de canales”, aseguró Sandra Mendoza.

Inventario preparado

Satisfacer las necesidades tecnológicas del mercado va de la mano de un inventario adecuado de marcas con especificaciones para cada estilo, lo que permite a los mayoristas recomendar otra solución dentro del catálogo de productos. Sin embargo, existen situaciones en donde los clientes tienen una lealtad fuerte a una marca y esperan a encontrar lo que buscan.

“Tenemos un catálogo robusto para que los canales siempre encuentren opciones en todos los niveles y con el stock adecuado. Esta fortaleza nos permite cumplir con los requerimientos y generar valor en la venta de los clientes, así como en soluciones preparadas para los diferentes entornos de trabajo”, subrayó la Gerente de Marketing de Intcomex México.

Otra de las líneas de cómputo que también mostró un movimiento importante fueron los clientes ligeros, equipos que encontraron un área de aplicación en educación en casa y aplicaciones de movilidad e Internet de las cosas.

Agregó que los retos y desafíos que provocó la pandemia fueron de gran aprendizaje en el mayoreo, sobre todo para los forecast ya que antes sólo era planeado por estacionalidades y hoy la curva de demandas de pc se mantiene en crecimiento, de acuerdo a los diferentes estudios de mercado globales que lo estiman en casi 10%.

Nuevos modelos en el portafolio de Intcomex

Para lo que resta del año 2021 Intcomex incorporará nuevos modelos de la línea Chromebook de Acer, HP, Lenovo y Dell, que son equipos que se apegan a las nuevas necesidades de ambientes híbridos de trabajo, educación y entretenimiento con las más recientes generaciones de procesadores de AMD e Intel. Así como soluciones de la línea gaming para cómputo de alto rendimiento.

“En Intcomex tenemos toda la línea de cómputo personal que los clientes necesitan para la escuela, oficina y casa. Tenemos un equipo de profesionales y ejecutivos de las marcas para apoyarlos en sus requerimientos y ofrecer atractivos beneficios a los canales de distribución”, finalizó Sandra Mendoza, Gerente de Marketing de Intcomex México.