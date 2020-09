Kodak Alaris revela oportunidades de digitalización en sector salud

Captura de información, Automatización Robótica de Procesos y Machine Learning serán las principales tecnologías de digitalización en los siguientes meses.

2020 fue un año en el que el tema de salud cobró enorme relevancia. La pandemia por COVID-19 no solo propició una cuarentena que obligó consecuentemente aceleró la adopción de modelos de trabajo como el Home Office para mantener la operación de los negocios.

Derivado del contexto anterior el sector salud también experimentó incremento en el Big Data y en la cantidad de información de pacientes que a diario debía procesar. Dicha tarea representaba un reto mayúsculo que había que afrontar con el implemento de tecnologías de información adecuadas para capturar, procesar, distribuir y entender los datos digitalizados.

La aparición de cada vez más soluciones IoT y dispositivos wearables han propiciado que el ecosistema digital en la salud se revolucione de tal forma que se espera que para 2025 la adopción de tecnologías de digitalización en el área de salud propicie al menos 2 importantes tendencias a nivel mundial.

Muchos de los contactos médico-paciente se realizarán de manera virtual y serán informados con evidencias del entorno real. Los individuos estarán mejor informados sobre su perfil genético, su salud actual y posibles enfermedades futuras.

En este contexto es donde las tecnologías de digitalización de Kodak Alaris han cobrado relevancia para las organizaciones ya que a través de la implementación de escáneres profesionales (no multifuncionales) las empresas pueden no solo recibir información y documentos provenientes de sus colaboradores ubicados en distintos lugares, sino que también la Inteligencia Artificial de la que están dotadas estas soluciones permite que la información no solo sea concentrada en un solo lugar sino que al mismo tiempo se distribuya de manera eficaz a las distintas áreas del negocio.

De acuerdo con Kodak Alaris actualmente la reducción de costos y tiempo es un enfoque vigente en los negocios pues al hacer más eficiente la forma de atender a los clientes, las empresas mantienen la posibilidad de retener a sus clientes. Sin embargo, esta habilidad empresarial no llega sola, por lo cual es necesario echar mano de nuevas tecnologías como la digitalización.

Fernando Aldana, Director de Ventas para México de Kodak Alaris señala que actualmente las empresas que implementan soluciones de digitalización de documentos incrementan su productividad en un 40% y agilizan procesos hasta en un 60%.

«En el caso particular de México la digitalización no llega tarde, sino por el contrario se presenta como una práctica de productividad que de acuerdo con los siguientes datos duros nos refleja la necesidad que muchas empresas tienen hoy de dar un adecuado y ágil manejo a la información que reciben», subrayó el directivo.

Kodak Alaris destacan las siguientes cifras que nos dan un panorama más amplio de como una solución de captura inteligente agiliza no solo la captura de información sino también de la interpretación y distribución de la misma al interior de organizaciones e instituciones de salud.

El 70% de las organizaciones entiende que la captura inteligente debe ser un elemento clave en su estrategia de transformación digital.

73% de las empresas están preocupadas por la explosión en los tipos de información

Respecto a las tendencias tecnológicas del mercado, Kodak Alaris destaca también que tan solo en el último mes el sector salud y logística son los que han registrado una mayor demanda de soluciones de digitalización a nivel mundial debido a la gran cantidad de información que deben procesar, almacenar y distribuir lo cual apunta a una automatización en la digitalización de documentos en gran escala.