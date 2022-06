Mitos que impiden a empresas el salto al comercio electrónico

Expertos de BigCommerce desmienten 4 de los mitos más comunes que impiden a los comerciantes mexicanos dar el salto al comercio electrónico.

La pandemia dio un impulso en el crecimiento del comercio electrónico, a tal grado de convertirse en el principal canal de ventas para la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas. Y es que hoy, buena parte de los consumidores no dejan de acudir a este canal, ya sea para buscar productos, contratar servicios, comparar precios o simplemente adquirir sus artículos favoritos nuevamente. Sin embargo, en México aún existen muchos negocios que no se animan a dar el salto al ecommerce.

De acuerdo con Thiago Pizzirani, Director de Marketing Internacional de BigCommerce, desgraciadamente, aún persisten ciertas “preocupaciones” que, o bien no han sido abordadas de forma correcta o simplemente son falsas, lo que impide a muchos comerciantes no tener una visión clara de los beneficios que pueden obtener al vender en línea.

“Ayudar a que todos ellos a dar el salto, conduce a un mejor futuro para sus negocios y, en consecuencia, para el comercio digital en general”, asegura Thiago Pizzirani.

Pero ¿qué ideas son las que nublan el juicio de los comerciantes? Al respecto, el experto comenta y comparte algunos de los mitos más comunes a fin de despejar toda duda acerca de las ventas on line y ayudar a quienes están pensando incursionar en ellas:

Mito #1: Lleva mucho tiempo montar una tienda en línea

Si bien detrás del ecommerce hay una gran complejidad tecnológica, lo cierto es que cada vez surgen más alternativas que permiten montar una tienda en línea optimizada en cuestión de horas, y que a su vez simplifican la gestión de una tienda online.

De hecho, ya no suele ser necesario contar con conocimiento avanzado en desarrollo de software, ya que a través de plataformas de tipo “arrastrar y soltar”, los comerciantes menos experimentados pueden diseñar una tienda online casi con las mismas funciones que una robusta tienda profesional con la cual hacer crecer su negocio.

Mito#2: Todo se reduce a medios de pago digitales

¡Falso! Gracias al constante crecimiento del ecommerce entre diversos sectores de la población, muchas tiendas y negocios online hoy pueden ofrecer a los clientes distintas modalidades de pago, desde transferencias bancarias hasta la sincronización de servicios como Apple Pay, Amazon Pay, PayPal, One Touch, entre otras. Contar con múltiples opciones de pago no solo es una de las tantas bondades de vender por internet sino que hace a tu negocio más “atractivo”, pues el 53% de los consumidores valoran eso encima de cuestiones como el precio de los productos o los descuentos.

Mito #3: La venta online acabará con mi negocio físico

Muy lejos de la realidad, pues, de hecho, ambos canales resultan un gran complemento para llevar a cabo una sólida estrategia comercial, pues si algo desean los consumidores es contar con diversas opciones para realizar sus compras; no obstante en ambas vías deben vivir una buena experiencia de compra: mientras que en los negocios físicos la atención cara a cara y una actitud servicial es clave, en el comercio digital es un plus brindar una experiencia de usuario fluida y sin fricción, que le permita encontrar y comprar lo que busca en la menor cantidad de clics posible.

Mito #4: No se puede competir con las “grandes plataformas”

No es ningún secreto que marketplaces como Amazon o Mercado Libre dominen el ecommerce. No obstante, estos jugadores no son una competencia para los comerciantes; todo lo contrario: también pueden ser un excelente canal de ventas complementario para un negocio, y a la vez uno que pueda brindar una fuerte presencia en línea para todos ellos, ya que es posible vender a través de sus marketplaces gracias a una estrategia omnicanal, en la cual puedes colocar la oferta de tus productos y servicios, incluso desde la misma plataforma con la que has creado tu tienda online.

Hay muchas creencias que rodean al comercio electrónico e impiden a los comerciantes dar el salto; sin embargo, hasta ahora lo único cierto es que cada vez más consumidores están encontrando en el canal online una manera más rápida, eficiente y conveniente de comprar lo que necesitan, por tanto, lo mejor es alistarse y encontrar la mejor manera de hacer crecer tu negocio en esta vía.