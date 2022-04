Monitoreo de red, esencial para avanzar en el panorama digital

David Montoya, Director Global de Desarrollo de Negocios de IoT en Paessler, explica que las empresas deberán ser más digitales y fortalecer su monitoreo de red.

La interrupción en los negocios provocada por los retos del COVID-19 aceleró la urgencia de que las empresas de que muchas más organizaciones se vuelvan más ágiles, se adapten más rápido y se transformen, a medida que las estructuras de la industria y los modelos comerciales continúen cambiando e interrumpiéndose el monitoreo de red es clave para la continuidad de los negocios.

En 2022, el cambio en el panorama digital se acelera a un ritmo implacable con nuevas tecnologías, plataformas y modelos comerciales que continúan remodelando la industria. Ante esta disrupción, las organizaciones deberán buscar nuevos modelos comerciales habilitados digitalmente que aprovechen al máximo las innovaciones tecnológicas.

A medida que la complejidad del panorama de TI continúa creciendo, serán cruciales soluciones más especializadas que brinden conocimientos profundos en áreas claramente definidas. Se espera que la administración centralizada sea vital, y la forma de lograr esto incluso en los entornos de TI más complejos es centrarse en soluciones de monitoreo que tengan la base más amplia posible y que puedan monitorear organizaciones en todos los silos del negocio.

Lo que está por venir siempre es un desafío y los expertos de Paessler creen que las siguientes tendencias serán importantes para que las organizaciones se centren en el próximo año.

Creciente responsabilidad de los departamentos de TI

La digitalización ha aumentado significativamente la responsabilidad del equipo de TI y seguirá haciéndolo en el panorama digital. Los departamentos de TI serán el eje central de cualquier negocio con puntos de contacto en todas las áreas, y las habilidades y herramientas necesarias están en constante evolución. Esto es especialmente cierto para los datos digitales, y los departamentos de TI deben asegurarse de que todos los datos se almacenen y entreguen de manera efectiva y eficiente sin contratiempos.

Será esencial que las organizaciones se aseguren de contar con herramientas para monitorear las infraestructuras de TI y ayudar a los equipos de TI a administrar la digitalización en curso del sector y su mayor responsabilidad.

Los residuos digitales cobrarán más importancia

El monitoreo puede ayudar a mejorar el ciclo de vida de un producto digital, asegurando que el equipo funcione a niveles óptimos. Al extender la vida útil de los dispositivos digitales, podemos reducir la producción de nuevos productos y disminuir el aumento de los desechos digitales. Para administrar el desperdicio de TI, los equipos a cargo deben estar bien informados, por lo tanto, las empresas deben centrarse en monitorear estrategias para garantizar la maximización y la longevidad de los equipos. Los equipos de TI con los datos necesarios a su disposición podrán reducir el desperdicio digital a largo plazo y, posteriormente, ayudar a las organizaciones a alcanzar los objetivos ambientales.

¿La Inteligencia Artificial es sobrevalorada o digna de ver?

La IA impregna cada faceta de nuestra vida. El desarrollo de la tecnología en la Nube significa que la IA ahora está más presente que nunca, y se espera que esta tendencia crezca este año en el panorama digital.

Cuando se trata de monitoreo de red, la IA juega un papel importante ya que recopila grandes cantidades de datos, los analiza y reconoce patrones. La IA puede detectar anomalías y mejorar el análisis de la causa raíz, proporcionando a las organizaciones información valiosa para identificar tendencias y aprovechar el mantenimiento predictivo. En el futuro, las organizaciones deberán buscar soluciones de monitoreo de red que no sólo estén basadas en la Nube, sino que también evolucionen en su aplicación de IA.

Continuará la escasez de habilidades

A nivel mundial, la industria de TI se enfrenta a una escasez de habilidades. Si bien las implicaciones son enormes, no existe una solución rápida disponible, y continuaremos sintiendo este pellizco en el próximo año. Por lo tanto, será más importante que nunca automatizar tantos procesos de TI como sea posible y dejar la intervención humana sólo para las principales prioridades comerciales. Esto libera al equipo de TI, que puede concentrarse en el crecimiento del negocio en lugar de ejecutar tareas mundanas.

Además, la escasez de habilidades también significa que las organizaciones deberán recurrir a Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) de alto nivel. La demanda de empresas con un equipo profesional que pueda monitorear de forma remota el entorno de TI empresarial del usuario final es más alta que nunca. Por lo tanto, es probable que veamos a los MSPs intentar especializarse aún más en sus ofertas durante el próximo año.

Convergencia IT/OT

El crecimiento de la Industria 4.0, la modernización y las redes asociadas de IT y OT también requieren una supervisión mejorada. IT y OT deben trabajar juntos, lo que se está volviendo aún más importante debido a la aceleración de la digitalización. Creemos que a lo largo del año, se formarán asociaciones estratégicas entre 40% de los proveedores de IT y OT líderes en el mercado para ofrecer una solución holística, reduciendo los costos de integración e implementación en 20%. Además, para respaldar las operaciones autónomas, las organizaciones aumentarán sus inversiones en gobernanza de datos, organizaciones de ingeniería digital y tecnologías de operaciones digitales en 40%.

La digitalización llegó para quedarse

Debido a la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a digitalizarse rápidamente, impulsadas por las necesidades del trabajo remoto. En el futuro, veremos un uso aún mayor de las videoconferencias y las herramientas de colaboración y un mayor crecimiento de los nuevos modelos de negocios digitales.

Por lo tanto, la digitalización y los arreglos de trabajo remoto seguirán siendo temas muy relevantes para las organizaciones en el panorama digital. El monitoreo de estas infraestructuras descentralizadas seguirá siendo un desafío al que muchas empresas tendrán que enfrentarse en el futuro.