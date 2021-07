Nutanix extiende la distribución de soluciones con nuevo programa

El programa de Nutanix permite a los socios proveedores de servicios crear servicios híbridos y multinube altamente diferenciados.

Nutanix anunció la presentación del programa Nutanix Elevate Service Provider Program, que extiende los beneficios del programa Elevate Partner Program para incluir ahora a proveedores de servicios de todo el mundo.

El programa permite a los socios proveedores de servicios, incluidos los proveedores de servicios administrados y en la nube, crear servicios híbridos y multinube altamente diferenciados que brindan una mayor rentabilidad y un tiempo de comercialización más rápido.

En tanto que muchas organizaciones buscan oportunidades de simplificar sus operaciones de TI y el mercado de servicios administrados en la nube sigue en constante crecimiento, el programa Nutanix Elevate Service Provider Program ayuda a los proveedores de servicios a mejorar sus márgenes y agilidad, contemplando los requisitos de compromiso de garantía que se encuentran en modelos y programas tradicionales de proveedores de servicios.

De acuerdo con Christian Álvarez, Vicepresidente sénior de canales mundiales de Nutanix, los proveedores de servicios están en una posición única para ayudar al crecimiento de las organizaciones, en iniciativas de optimización y a satisfacer las necesidades de la transformación digital.

“A través del programa Nutanix Elevate Service Provider Program, recompensamos el compromiso de nuestros socios de distribuir ofertas de servicios de alto valor para la nube y de ayudarles a maximizar la rentabilidad e incrementar su potencial de generar ingresos a través de ofertas de primera calidad”, señaló Christian Álvarez.

Detalles del programa Nutanix Elevate Service Provider Program

Este programa para proveedores de servicios agrega dos niveles a Nutanix Elevate: Authorized Service Provider (proveedor autorizado de servicios) y Professional Service Provider (proveedor profesional de servicios).

Los proveedores autorizados de servicios incluirán a nuevos socios de Nutanix o aquellos que distribuyen servicios de Nutanix a organizaciones del mercado pequeño a mediano. El proveedor profesional de servicios distribuirá servicios diferenciados para organizaciones empresariales. Los socios que se unan al programa podrán aprovechar todos los beneficios que se describen en la guía Elevate Service Provider Program Guide, incluyendo capacitación, licencias de software Not For Resale (NFR, no para reventa) y Nutanix XLAB, además de soporte para habilitación.

Los socios proveedores de servicios profesionales podrán aprovechar el soporte extendido de Nutanix, incluyendo materiales de mercadotecnia, fondos potenciales para desarrollo de mercado, herramientas para ventas, incentivos y descuentos financieros basados en metas, e información personalizada del portal de socios de Nutanix.

Las ventajas principales de las soluciones Nutanix y del programa Elevate Service Provider Program incluyen:

Operación de línea de base mejorada: opciones de precios simplificadas, niveles de compromiso sin un mínimo o compras de productos obligatorias ayudan a incrementar la rentabilidad de los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios de Nutanix también se benefician con un costo de gestión adicional considerablemente más bajo con Nutanix, comparado con la competencia, lo que produce finalmente una solución HCI altamente capaz y económica.

opciones de precios simplificadas, niveles de compromiso sin un mínimo o compras de productos obligatorias ayudan a incrementar la rentabilidad de los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios de Nutanix también se benefician con un costo de gestión adicional considerablemente más bajo con Nutanix, comparado con la competencia, lo que produce finalmente una solución HCI altamente capaz y económica. Operación de línea superior optimizada y salida al mercado en menos tiempo: la simpleza de las soluciones de Nutanix puede ayudar también a agilizar la salida de productos al mercado gracias a una implementación 80% más rápida. Asimismo, los proveedores de servicios de Nutanix pueden incorporar y escalar con rapidez nuevos servicios, incluyendo servicios para la nube privada, híbrida y entornos multinube, escritorio como servicio (Desktop as a Service, DaaS), recuperación de desastres como servicio (Disaster Recovery as a Service, DRaaS), base de datos como servicio (Database as a Service, DBaaS), y más.

la simpleza de las soluciones de Nutanix puede ayudar también a agilizar la salida de productos al mercado gracias a una implementación 80% más rápida. Asimismo, los proveedores de servicios de Nutanix pueden incorporar y escalar con rapidez nuevos servicios, incluyendo servicios para la nube privada, híbrida y entornos multinube, escritorio como servicio (Desktop as a Service, DaaS), recuperación de desastres como servicio (Disaster Recovery as a Service, DRaaS), base de datos como servicio (Database as a Service, DBaaS), y más. Simpleza: un sello distintivo de las soluciones Nutanix, y el motor de impulso detrás de la calificación NPS promedio de 90 de la compañía en los últimos siete años, es la simpleza. Los proveedores de servicios podrán distribuir servicios de TI, en cualquier escala, con implementación simple en un clic, actualizaciones, escala, recursos de autosanación, solución de problemas y más con Nutanix.

Nutanix pone a disposición una oferta promocional Service Provider Starter Pack a nuevos socios que se unan al programa Elevate Service Provider Program. Esta oferta promocional incluye capacitación, certificación y el software Nutanix indicado para ayudar a nuestros socios a llevar sus servicios diferenciados a producción y comenzar a generar ingresos. Esta oferta ya está disponible de inmediato.