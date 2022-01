NVIDIA revela avances de sus líneas de innovación para 2022

NVIDIA amplía su alcance con nuevas computadoras laptops y de escritorio GeForce, alianzas para GeForce NOW y Omniverse para creadores.

En el marco del CES 2022, NVIDIA dio a conocer la próxima dirección de la plataforma definitiva para jugadores y creadores con la presentación de más de 160 diseños de laptops GeForce basadas en gaming y Studio, así como nuevas GPUs y tecnologías GeForce RTX de escritorio y laptops.

La compañía también anunció nuevo contenido acelerado por RTX y la expansión de los juegos en la nube GeForce NOW y el ecosistema de NVIDIA Studio, incluido el lanzamiento de NVIDIA Omniverse para creadores.

GeForce RTX en más de 160 laptops nuevas

Los principales fabricantes del mundo están lanzando al mercado más de 160 laptops gaming y Studio basadas en la revolucionaria arquitectura NVIDIA Ampere, con núcleos RT de segunda generación para trazado de rayos y núcleos Tensor de tercera generación para DLSS e IA, creando los más delgados, livianos y más potentes laptops de todos los tiempos.

Mayor rendimiento con RTX 3080 Ti y RTX 3070 Ti

El lanzamiento de NVIDIA de la GPU para laptop GeForce RTX 3080 Ti lleva la clase de GPU insignia 80 Ti a las computadoras portátiles por primera vez. Con 16 GB de GDDR6 la memoria más rápida jamás enviada en una laptop, la RTX 3080 Ti ofrece un rendimiento más alto que la NVIDIA TITAN RTX de escritorio. Las laptops RTX 3080 Ti comienzan en 2,499 dólares.

La nueva GeForce RTX 3070 Ti es hasta un 70 por ciento más rápida que las laptops RTX 2070 SUPER y puede entregar 100 cuadros por segundo a una resolución de 1440p. Las laptops RTX 3070 Ti comienzan en 1,499 dólares.

Las laptops con tecnología de estas dos nuevas GPUs estarán disponibles a partir del 1 de febrero.

NVIDIA también presentó la cuarta generación de tecnologías Max-Q, que han revolucionado el rendimiento de las computadoras portátiles desde su introducción hace cuatro años. Estas características incluyen CPU Optimizer, Rapid Core Scaling y Battery Boost 2.0, que mejoran aún más la eficiencia, el rendimiento y la duración de la batería.

Nuevas aplicaciones y laptops NVIDIA Studio

NVIDIA está expandiendo aún más su plataforma Studio de hardware, software y aplicaciones exclusivas que ayuda a los creadores a pasar del concepto a la finalización más rápido. La plataforma Studio también incluye una amplia gama de laptops NVIDIA Studio, con diseños de ASUS, MSI y Razer con tecnología de las nuevas GPUs para laptops GeForce RTX 3080 Ti y 3070 Ti. Con las últimas GPUs RTX, estas laptops son en promedio 7 veces más rápidas para la renderización 3D que la última MacBook Pro 16. Admiten más de 200 aplicaciones creativas, así como trazado de rayos acelerado por RTX, AI y el procesador de video de alto rendimiento de NVIDIA, lo que hace son la herramienta perfecta para el flujo de trabajo de cualquier creador.

NVIDIA Omniverse para creadores

NVIDIA Omniverse ahora está disponible sin costo para millones de creadores individuales con GPUs GeForce RTX y NVIDIA RTX. La colaboración de diseño 3D en tiempo real y la plataforma de simulación del mundo virtual de NVIDIA permite a los artistas, diseñadores y creadores conectarse y colaborar en aplicaciones de diseño líderes desde su laptop o estación de trabajo con tecnología RTX.

NVIDIA también presentó nuevos desarrollos de plataforma para Omniverse Machinima, la aplicación Omniverse que permite la colaboración en tiempo real para animar y manipular personajes en mundos virtuales, con personajes, objetos y entornos de juegos gratuitos adicionales. Omniverse Audio2Face, que genera rápida y fácilmente animaciones faciales expresivas a partir de solo una fuente de audio, se ha actualizado con compatibilidad con blendshape y exportación directa a MetaHuman de Epic.

La nueva GeForce RTX 3050

NVIDIA amplió aún más su familia de GPUs basadas en arquitectura NVIDIA Ampere con la GeForce RTX 3050. Llevando el rendimiento y la eficiencia de la arquitectura a más jugadores que nunca, la RTX 3050 es la primera GPU de escritorio de clase 50 que alimenta los últimos juegos con trazado de rayos a más de 60 cuadros por segundo. RTX 3050 hace que el trazado de rayos, que es el nuevo estándar en juegos, sea más accesible que nunca.

El RTX 3050, que viene con 8GB de memoria GDDR6, comienza en solo $ 249 y estará disponible el 27 de enero a través de los socios mundiales de NVIDIA.

Una nueva categoría de monitores: 1440p Esports

NVIDIA anunció cuatro nuevas pantallas en la categoría de Esports 1440p. El ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN presenta una frecuencia de actualización de 360Hz. El AOC AG274QGM – AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED y ViewSonic XG272G-2K Mini LED cuentan con mini LED con una frecuencia de actualización de 300Hz. Todos vienen con funciones NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format y Reflex Analyzer.

GeForce NOW: la plataforma de juegos en la nube definitiva para jugadores de PC

Se están sumando más juegos, más dispositivos y redes mejoradas al ecosistema GeForce NOW. Hoy, NVIDIA anunció la extensión de su asociación con Electronic Arts, trayendo Battlefield 4 y Battlefield V a GeForce NOW, transmitiendo hoy.

NVIDIA también anunció una asociación con Samsung para integrar GeForce NOW en sus Smart TV, a partir del segundo trimestre de este año. Esto sigue al lanzamiento beta del mes pasado de la aplicación GeForce NOW para televisores inteligentes LG 2021 WebOS. Al asociarse con AT&T como socio de innovación técnica 5G, GeForce NOW está llevando el poder de los juegos de PC a los dispositivos móviles. A partir de enero, los clientes de AT&T con un dispositivo 5G en un plan ilimitado 5G, o un plan ilimitado elegible, pueden obtener una membresía GeForce NOW Priority de seis meses sin cargo.