Reforma al outsourcing y las PyMEs: ¿Se protege al trabajador, pero no al empresario?

René Torres, Director General de CONTPAQi comparte los pormenores que representa la reciente reforma al outsourcing en México.

La reciente reforma a la subcontratación en México ha generado gran controversia en diversos grupos del sector privado. Apenas en abril pasado, las autoridades federales dieron a conocer que todas las empresas están obligadas a hacerse cargo, por completo, de la nómina de su personal sin la intervención de alguna firma de outsourcing, a fin de promover la transparencia en los pagos patronales y sus obligaciones fiscales.

Este cambio a la ley tiene un interés claro por proteger los derechos de los trabajadores, pues busca eliminar viejas prácticas que atentaban contra su integridad laboral; sin embargo “pagan justos por pecadores” porque, paradójicamente, esta modificación dificulta la situación de dueños de negocios que ahora deben enfrentar nuevos requerimientos y pagos con el objetivo de cumplir con esta reforma, al mismo tiempo de lograr solventar sus gastos y generar ganancias.

La situación complicada. Como muchos empresarios, estoy a favor de garantizar que nuestros colaboradores tengan todas las garantías de ley, las condiciones óptimas para generar un patrimonio y contar con acceso al servicio de salud pública. Las reformas que buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores no deberían ser una carga adicional para las compañías en México que, al final, generan empleos y bienestar para la sociedad.

Otro dato de la necesidad del outsourcing, con el fin de ganar flexibilidad, es la tendencia mundial, acelerada por la pandemia, por utilizar estos servicios: las condiciones de la economía obligan a contratar y subcontratar personas para mantener su operación dentro del mercado y acelerar su reactivación.

¿Cuánto costará entonces este cambio para los empresarios? Diversas estimaciones calculan un promedio mensual de 15 mil pesos tan sólo para cubrir el sueldo de una persona que lleve el control de la nómina; a eso hay que agregar la compra de equipo tecnológico adecuado para llevar un control eficiente. Todo esto, por supuesto, afecta la estimación del presupuesto que una empresa tiene.

Habría que agregar, también, que existe un profundo desconocimiento y confusión entre las PyMES acerca de este tema; sobre todo, de lo que sí y no está permitido con esta reforma. Por ejemplo, con el tema de la “especialización”, las compañías sólo podrán subcontratar a personal que trabaje en actividades que no coincidan con su objeto social. Desafortunadamente, aún existen este tipo de “lagunas” de información que no permiten estandarizar criterios.

Las empresas tecnológicas tenemos un gran dilema: En el desarrollo de software, muchas veces utilizamos el outsourcing para contar con el servicio de optimización y asesoría para un mejor funcionamiento de productos; o bien, establecemos alianzas de colaboración con otras firmas digitales. Al parecer, con esta reforma, no podríamos contar con esos servicios ya que, al no contratar a nuestros aliados o colaboradores de proyecto, la estaríamos incumpliendo.

Otro reto que se presenta es hacer frente al desempleo. Como lo comentamos, la realidad financiera y económica de las PyMEs las imposibilitará a cumplir a cabalidad con este cambio a la ley. Probablemente, muchas recurrirán a la informalidad para contar con trabajadores en su operación sin que reporten pago de sueldos antes las autoridades fiscales; lo que las vulnera, a su vez, a recibir alguna multa por no tenerlos registrados.

Ya considerando la prórroga otorgada por el Congreso, las empresas del país deben migrar a más tardar el 1 de septiembre 2021, a los empleados subcontratados a la nómina de su empresa. Desafortunadamente, esto anticipa que los índices de desempleo aumenten en los próximos meses.

Ante este panorama, la tecnología es una solución lógica para que las PyMEs puedan administrar la nómina de sus colaboradores, de forma segura, eficiente y, sobre todo, con un costo operativo más bajo; sin embargo, hasta que no haya información más clara que detalle, puntualmente, los cambios de esta ley anticipamos problemas legales y de multas para muchas empresas en México

Con todo, habrá que estar pendientes de los cambios que se anuncien con esta reforma al outsourcing, un tema por demás importante ya que atañe a todas las empresas del país y, principalmente, a las pequeñas y medianas; por ello, según se aplique, será un factor relevante para el desarrollo económico nacional.

[ René Torres Fragoso | Presidente y Director General de CONTPAQi ]