Reiniciando el viaje hacia el trabajo híbrido: 4 tendencias para contemplar

Mariano O’Kon de Cisco América Latina, afirma que la pandemia nos lleva en un viaje sin retorno hacia el trabajo del futuro: Trabajo híbrido.

La pandemia nos golpeó en marzo de 2020 desatando un estado de alerta mundial. Todo cambió a partir de ese momento, entre eso, la forma en la que nos comportamos, trabajamos y consumimos. Sin saberlo, la pandemia fue el aviso de despegue de torre de control para iniciar un viaje lleno de turbulencia hacia el trabajo del futuro: Trabajo Híbrido.

Este viaje aún continúa. Tras meses de prueba y error superamos el shock inicial de trabajar remoto. En el primer trimestre de este año, conforme la vacunación se fue haciendo masiva y los casos de Covid-19 disminuyeron, las empresas hicieron su primer intento de aterrizaje en la oficina, pero en mayo la variante Delta las hizo abortar misión.

Nos dimos cuenta que no estamos listos para volver a la normalidad porque esa normalidad que perseguimos ya no existe. Todo cambió, ¿recuerdan?

Por un lado, la pandemia aceleró, aún más, la velocidad en que las economías se digitalizaron y las aplicaciones pasaron de ser un nice to have a las reinas del negocio, lo que intensificó la necesidad de expandir las infraestructuras a la nube para poder entregar a sus empleados y clientes una experiencia excepcional. Por el otro, cambió para siempre la forma en la que las personas quieren trabajar.

Tras el intento de retomar la presencialidad salió a flote una gran dicotomía que no habíamos contemplado. Las personas ya no quieren volver a la oficina de lunes a viernes, de 9 a 5, como las empresas pretendían (¡que lo diga el fenómeno del Great Resignation en Estados Unidos!). Se acostumbraron a la comodidad del trabajo remoto y no están dispuestos a sacrificar esto. La forma en la que trabajamos cambió para siempre.

Por esto afirmo que la pandemia nos lleva en un viaje sin retorno hacia el trabajo del futuro. Y ese trabajo es híbrido. Y para que ese trabajo híbrido funcione, necesitamos de la tecnología -¡Mi geek interno se emociona por lo que podremos alcanzar!

Cuando juntamos dos tendencias tan fuertes como el aumento de aplicaciones que estamos subiendo a la nube, más la cantidad de personas consumiéndolas de forma distribuida, vemos que la turbulencia de nuestro vuelo comienza a hacerse más fuerte. La tecnología es lo que le aporta control y visibilidad a nuestro avión aquí.

Para que nuestro vuelo pueda soportar estas turbulencias que la nueva realidad genera, las empresas deben repensar sus estrategias operativas y tecnológicas, respondiendo a estas diferentes tendencias de mercado.

En Cisco hemos identificado cuatro áreas fundamentales donde las empresas están priorizando esfuerzos:

Trabajo híbrido: La tendencia aquí se divide en espacios de trabajo híbrido -cómo repensar la oficina y qué debo de instalar en las casas- y fuerza de trabajo híbrida -cómo manejar grupos distribuidos-. Reimaginar las aplicaciones: La expansión hacia la nube requiere de infraestructuras híbridas, lo que implica mayor necesidad de control y visibilidad. Aquí hablamos de Full Stack Oservability, es decir poder observar en tiempo real el comportamiento de las aplicaciones, el cómputo definido por software, almacenamiento, servicios, redes y mas. Asegurar la empresa: Esto implica asegurar tanto a las personas, como también los dispositivos y los espacios. La tendencia apunta hacia Cloud Security y Zero Trust como los obligados de la estrategia. Transformación de la infraestructura: Tenemos que reinventar nuestra red para soportar a la fuerza de trabajo híbrida. Desde redes de acceso, inalámbricas y cableadas, que me brinden seguridad a los usuarios, dispositivos y aplicaciones; a soluciones como SASE que me permiten integrar SD-WAN, Seguridad en la Nube y Full Stack Observability para poder conectar en forma simple y automática a mis usuarios, dispositivos y aplicaciones, donde quiera que estén; a manejar ahora aplicaciones en la nube pública y en los data centers privados como si fueran una sola red. La nube híbrida me permite ver todos mis recursos como uno solo y moverlos de un lado a otro -¡Ojo que esto es distinto al multi cloud!-.

Es por eso que me siento tan entusiasmado con el futuro de este viaje. Hoy, como nunca antes, las empresas necesitan soluciones tecnológicas que le permitan enfrentar este vuelo en forma segura y confiable.

[ Mariano O’Kon | Director de Arquitecturas | Cisco América Latina ]