Tendencias del sector minorista en constante transformación digital

A medida que surge la economía postpandemia, es fundamental que el minorista continúe avanzando en la transformación digital.

La pandemia de COVID-19 interrumpió significativamente el mundo del comercio minorista y requirió una transformación digital acelerada. Los minoristas se vieron obligados a reevaluar rápidamente los modelos comerciales y las operaciones para atender a una base de clientes que recién se encontraban en casa y sin acceso a las tiendas físicas.

Al igual que muchas tendencias de TI en el sector, esto se tradujo en que los minoristas crearon soluciones flexibles a escala con una velocidad sin precedentes para satisfacer las necesidades de los clientes y sobrevivir.

Los minoristas con sistemas digitales establecidos ya tenían la mayor defensa contra pandemias. Aquellos con modelos más tradicionales que dependen del tráfico peatonal lucharon poderosamente durante los cierres globales que cambiaron las necesidades y expectativas de los consumidores. Para continuar sobreviviendo y prosperando, cada uno debe continuar adaptando sus estrategias de agilidad y resistencia mientras mantiene los programas, los servicios y el personal.

A pesar de todo, la tecnología ha sido un salvavidas. A medida que surge la economía postpandemia, es fundamental que los minoristas continúen avanzando en la transformación digital para desbloquear las perspectivas del mercado, financiar la innovación, impulsar el crecimiento y seguir brindando las experiencias innovadoras y omnicanal (omnichannel) que los clientes ahora exigen

En su informe reciente, “Top Trends in Retail Digital Transformation and Innovation for 2021”, Gartner ha identificado siete tendencias clave de TI para el sector minorista que pueden ayudar a informar la estrategia minorista y el gasto en TI en el futuro. Si bien algunas tendencias eran evidentes anteriormente, la pandemia mundial ha aumentado drásticamente varias que son vitales para el éxito del comercio minorista.

Después de la pandemia, y aún por necesidad, los minoristas continuarán liderando el camino hacia la transformación digital. Los CIOs del sector minorista que reconocen las tendencias minoristas de Gartner y buscan activamente formas de integrarlas, cumplirlas o innovar en torno a ellas a través de inversiones estratégicas en TI pueden ayudar a aumentar la lealtad de los clientes y construir relaciones aún más sólidas con asociados, proveedores y socios.

Siete tendencias de Gartner

Gartner segmenta sus siete tendencias minoristas en dos categorías: enfoque en las personas y excelencia operativa. Para cada tendencia identifica varias implicaciones y acciones concretas para los minoristas. A lo largo del informe se incluyen ejemplos específicos del éxito de los minoristas durante la pandemia, en una variedad de industrias.

Interacciones sin contacto: Las implementaciones de tecnología de los minoristas deben permitir interacciones sin contacto en todos los principales procesos de compra de los clientes: buscar, realizar transacciones, adquirir y consumir. Ejecución de cumplimiento: Los minoristas deben esperar una demanda postpandemia duradera de una mayor compra en línea con una adquisición oportuna. Optimización algorítmica de la comercialización: El inventario suele ser el mayor gasto individual de un minorista. Un elemento clave para mejorar el rendimiento de la comercialización es el uso de herramientas sofisticadas de análisis y datos. Habilitación y eficacia de los asociados: Se ha demostrado que las inversiones en lugares de trabajo digitales minoristas, en particular aquellos en entornos de tiendas físicas, aumentan las ventas y aumentan las ganancias, creando un círculo virtuoso de inversión en la fuerza laboral y creando una ventaja competitiva significativa a lo largo del tiempo. Ecosistemas colaborativos: COVID-19 ha provocado aumentos rápidos en la adopción digital en los segmentos minoristas, incluso en segmentos tradicionalmente poco penetrados, como los supermercados. Muchos minoristas han tenido problemas para responder de manera rápida y precisa a esta demanda en rápido aumento de cumplimiento en línea. Optimización de costos: Gartner ha identificado cuatro elementos críticos a considerar al desarrollar estrategias de optimización de costos: ejecución de cumplimiento, optimización de comercialización, eficiencia laboral y transparencia organizacional. Consumo impulsado por valores: El consumo basado en valores claramente está pasando a un primer plano en los comportamientos de compra de los consumidores, y los minoristas tienen una necesidad creciente de satisfacer esta demanda.

[ Alejandro González | Country Manager México | Rimini Street ]