Zoom habilita nuevas funcionalidades con Zoom Apps y Zoom Events

Zoom impulsa la innovación de las comunicaciones por video con nuevas soluciones para empoderar a la fuerza laboral híbrida.

Zoom anunció la disponibilidad de sus últimas innovaciones: Zoom Apps y Zoom Events. La primera integra a la perfección aplicaciones de terceros en Zoom Meetings y en la versión Desktop client, mejorando la colaboración, la productividad y el entretenimiento para la fuerza laboral híbrida actual. Zoom Events es una plataforma todo en uno para crear una amplia gama de eventos virtuales interactivos y envolventes para llegar e involucrar al público.

De acuerdo con Eric S. Yuan, fundador y CEO de la compañía, estas innovaciones mejorarán las formas de conexión y colaboración de las personas, además de mejorar la productividad, entretenimiento y bienestar de los usuarios.

Aplicaciones favoritas en la plataforma Zoom

Zoom Apps amplía las ofertas del Marketplace, que ya alberga más de 1,500 integraciones de terceros. Con esta funcionalidad, los usuarios aumentan su productividad y mantienen enfocados los flujos de trabajo con las aplicaciones favoritas en reuniones. Hay más de 50 apps disponibles actualmente, que van desde casos de uso de empresas a consumidores, que incluyen pizarras, administración de proyectos, toma de notas y videojuegos, con más en desarrollo y disponibles próximamente.

Algunas aplicaciones disponibles actualmente incluyen: Asana, Dot Collector, Dropbox Spaces, Heads Up!, SurveyMonkey Enterprise by Momentive, y Wellness That Works by WW.

Experiencias de eventos híbridos y virtuales

Zoom Events ofrece a las organizaciones el poder de crear atractivas experiencias híbridas y virtuales. Permite a las empresas grandes y pequeñas gestionar y organizar sin problemas sesiones de eventos consecutivas desde reuniones de ventas, eventos para clientes, ferias comerciales y eventos internos. También permite informes específicos de eventos relacionados con el registro, la asistencia y la venta de entradas.

OnZoom ayuda a las marcas y las pequeñas empresas a llegar a una audiencia de consumidores mediante la creación, el alojamiento y la monetización de eventos, que incluyen clases de fitness y cocina, presentaciones teatrales y más. OnZoom permanecerá en versión beta y servirá como un lugar donde las pequeñas empresas y los empresarios pueden organizar y publicar eventos en nuestro directorio de eventos públicos.