Conoce los detalles del Tech Day CVA 2021

Grupo CVA llevará a cabo su Tech Day CVA 2021 los días 22 y 23 de septiembre con Lorena Ochoa y Roy Campos como speakers invitados.

Una vez más, Grupo CVA marca la diferencia y apuesta por un magno evento virtual. El mayorista tiene el objetivo de renovarse para seguir ofreciendo a sus canales: herramientas y beneficios que apoyen su desarrollo; es así como el Tech Day CVA 2021, ahora en su 3ª edición, nuevamente en un modelo digital, se presentará el 22 y 23 de septiembre y traerá sorpresas y contenido de valor para el canal de distribución.

El mayorista explicó que durante los asistentes del magno evento de CVA explorarán un mundo de información en pro de sus negocios. El evento virtual se integra por: 2 Speakers de alto prestigio, 4 ponencias magistrales, 12 salas de pláticas simultáneas, experiencias y dinámicas. Los temas ejes del evento serán innovación, creatividad, tecnología y tendencias del mercado, que darán un valor agregado a los distribuidores.

Los speakers de alto renombre para esta edición son: Lorena Ochoa ex golfista profesional, considerada la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y Roy Campos, Presidente de Consulta Mitofsky, sus artículos e investigaciones lo han vuelto referencia obligada en temas de alta relevancia. Ambos mostrarán a los canales de CVA contenido enfocado a temas de liderazgo y negocios.

Adicional a estos speakers, estarán presentes líderes de opinión de las marcas participantes en las ponencias magistrales, las cuales quedarán a cargo de: Marco Jimenez, Director General de Lenovo México, Ricardo Barriga, Director de Canales en Intel México, Saúl Olivera Head of Go to Market & Sales Acceleration SMB de Cisco y Ana Lira B2B Senior Manager B2B Business Development de Samsung Electronics.

Las pláticas simultáneas contarán con la participación de: APC, Kingston, Servicios Logísticos CVA, Samsung, Tp-link, Asus cómputo, Servicios Financieros CVA, Seagate, Cloud CVA, Ghia, Gigabyte, CyberPower y Market Place CVA,

Este magno evento cerrará con broche de oro con un show interactivo sorpresa por lo que CVA invitó al canal a no perderse el TECH DAY 2021 y los invitó a registrarse y conocer la agenda y todos los pormenores en el sitio oficial de este evento: www.techdaycva.com

Los distribuidores podrán registrarse en www.techdaycva.com