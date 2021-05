Empresas también se enfrentan a una ciber pandemia

Expertos de Check Point comparten las principales tendencias en la ciber pandemia que enfrentan las empresas y cómo prevenir las nuevas amenazas.

Los temas coyunturales son una clara oportunidad para que los ciberdelincuentes generen nuevas formas de ataque. Además, la necesidad de las empresas por mantenerse en contacto con trabajadores, colaboradores y socios de negocio hizo que implementaran herramientas digitales de acceso remoto, lo que creo una mayor superficie de ataques virtuales en ciber pandemia.

De acuerdo con los expertos de Check Point, los retos más importantes en ciberseguridad hoy y en el futuro, son hacia la atención especial sobre los dispositivos corporativos, BYOD (Bring Your own Device) y conexiones a Internet de ataques conocidos de día cero (zero day). Además, en la nueva normalidad está en que todas las personas quieren acceder a sus aplicaciones desde cualquier dispositivo, sin tomar medidas de prevención.

Datos de la compañía señalan que los vectores de ataque más comunes son el correo electrónico, la web, aplicaciones maliciosas, Hombre en el Medio (Man-in-the-Middle), phishing e intercambio o compartición de archivos (File Sharing). Las plataformas más usadas a su vez son, las que más peligro enfrentan como la nube, la red, el computador y el celular.

El impacto mundial que ha tenido el cambio a trabajar a modo remoto en 2020, como resultado de la pandemia causada por el Covid 19, desencadenó un aumento de todo tipo de ciberataques, con un crecimiento del 50% en los llamados sofisticados.

Ray Jiménez, Regional Vice President, Sales & Operations at Check Point Software Technologies, subrayó que, para los retos actuales, las organizaciones deben establecer una estrategia centrada en prevenir los ataques, proteger toda la infraestructura, eliminar los puntos ciegos de las redes y concientizar a los empleados.

En este sentido, Check Point apunta a la consolidación de la ciberseguridad, primero, por medio de soluciones unificadas que permitan conectividad segura en cualquier recurso tecnológico en cualquier parte, y proveer protección ‘endpoint’ completa para usuarios de cualquier equipo.

De acuerdo con el Threat Intelligence Report de Check Point, los intentos de ataques se han multiplicado por diez. En concreto, el 11 de marzo de 2021 se contabilizaron 700 y solo cuatro días después, el 15 de marzo habían subido a 7.200. Entre los sectores más afectados están gobierno y militar con un 23%, manufactura 15%, servicios bancarios y financieros 14%, proveedores de software 7% y salud 6%. Por su parte, el porcentaje de ataques generales por países en Latinoamérica posiciona en primer lugar a México con un 54%, le siguen Colombia y Perú cada uno con 14%, Argentina con 11% y Chile con un 7%.

Check Point recomienda a las organizaciones tres pilares más de tecnología para protección y prevención de sofisticados ataques a cadenas de abastecimiento, ransomware y tomar ventaja de vulnerabilidades del sistema, para proteger las redes corporativas e implementar y configurar correctamente la nube y la protección de los datos de usuarios y empleados en cualquier ubicación.

Frente a la pandemia cibernética, se debe empezar por la prevención, que siempre será mejor que el tratamiento. Es importante asegurar todo (IoT, Nube, Endpoints y Moblie). Es fundamental educar y generar conciencia en los colaboradores de la organización en lo relativo a prevención y autocuidado. Finalmente, es clave eliminar puntos ciegos de las infecciones.