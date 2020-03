Gestión de energía, más que buena práctica

Vivimos tiempos de austeridad y de consciencia sobre el cuidado del planeta ante la urgencia de sistemas de gestión de energía a través de tecnologías innovadoras e inteligentes.

Las empresas y centros de datos no pueden existir sin energía eléctrica, es vital este fluido, de ahí la importancia de gestionarlo mejor en esos lugares. Norman Beltrán, Gerente de Soporte Técnico de Tripp Lite comenta que es una estrategia que permite disminuir el impacto ecológico de los procesos productivos y de control en los negocios. La gestión de energía tanto en las empresas como en los data centers permite mitigar los costos de propiedad, asegura.

Como ejemplo expuso: “es mandatorio que la infraestructura de TI, dependiendo del nivel de disponibilidad que se requiera, cuente con sistemas de alimentación eléctrica redundante, usando tanto sistemas UPS de tecnología on-line que brindan una autonomía de operación desde algunos minutos hasta varias horas, utilizados como sistemas de energía de emergencia que permiten operar desde algunas horas hasta varios días”. Aclara que el uso combinado de ambas tecnologías brinda mejor nivel de disponibilidad, “pero todo esto debe operar bajo esquemas de eficiencia energética”.

Alejandro Sánchez, Director General de CyberPower Systems México explica que “el consumo de energía ha tomado mayor relevancia a partir de que la operación de las empresas depende de los procesos automatizados que, en su mayoría, son gestionados desde un centro de datos que se transforma en un gran consumidor de energía dentro de las empresas”.

Luis Adolfo Morales Bracho, Strategy & Marketing Manager en Eaton PQ México afirma que “en esta época donde la tecnología ya no es un tema aislado sino que forma parte de cuestiones como la sostenibilidad y seguridad, la gestión de energía es clave para un uso eficiente de las mismas. Algo que no se puede medir no puede mejorarse. Es imperativo contar con una adecuada gestión del manejo y uso de la energía”.

Medir el uso para optimizar

Calcular cuánta energía se necesita para garantizar el buen funcionamiento del negocio requiere un análisis a través de levantamientos de información en las diferentes áreas del negocio, explicó el ejecutivo de Tripp Lite, Norman Beltrán; añadió que debe identificarse cuánta energía se necesita al día y de qué manera interviene en la operación del negocio. “Con toda esta información es posible determinar qué áreas precisan optimizarse y cuál será el beneficio al implementarlas, ya que todo cambio requiere una inversión inicial”.

Para Sánchez, de CyberPower, el total de la energía a utilizar en una empresa se define en función de la suma del consumo energético de los dispositivos eléctricos/electrónicos requeridos para operar. “Dentro del centro de datos existe una variable que permite medir el nivel de eficiencia de la energía que se suministra y consume (PUE, Power Usage Effectiveness). Con ella podemos tener un referente y emprender acciones que nos permitan ser más eficientes”.

Este artículo salió publicado en la edición marzo-abril 2020 de la revista Seguridad TI de Boletín de la Computación. Para continuar con la lectura, haz clic aquí.