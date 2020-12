Pandemia impulsó 12% el tiempo de conectividad en México

Un análisis de la consultora IMS reveló que en 2020, en México, aumentó un 12% el tiempo dedicado a la conectividad.

En un año marcado por la pandemia de COVID-19, los mexicanos encontraron en Internet un paliativo al encierro y al distanciamiento físico. Así se desprende de un estudio realizado por IMS, firma de servicios digitales con presencia en más de 50 mercados, que revela que en 2020 en México aumentó un 12% el tiempo dedicado a la conectividad.

De acuerdo con Ignacio Vidaguren, CEO de IMS, la pandemia de coronavirus modificó sustancialmente nuestra vida cotidiana. Cambiaron los hábitos, la sanitización, la sociabilización y, sobre todo, cambiaron las formas de conectarse, comunicarse y entretenerse.

El documento señala que los mexicanos estuvieron mucho más conectados en tiempo real y con el mundo entero gracias a Twitter, que registró un incremento del 7% en la cifra de visitantes únicos. La plataforma de microblogging fue una fuente primaria de noticias para millones de personas y permitió acceder a información actualizada sobre el virus. Los tres hashtags más utilizados en 2020 fueron #covid19, #quédateencasa y #coronavirus, mientras que la lista de analistas políticos con más presencia en Twitter la encabezaron @AristeguiOnline, @CarlosLoret y @lopezdoriga.

El informe, que utiliza herramientas sindicadas de la industria e información interna de socios de IMS, también da cuenta del fenómeno de los videojuegos online, uno de los escapes más elegidos en el país en tiempos de coronavirus. Concretamente, durante este año creció un 7% el tiempo dedicado al mobile gaming, impulsado por el éxito sostenido de franquicias como FIFA, Madden, Need for Speed, Call of Duty y Candy Crush.

Cada vez más usuarios en México, igualmente, optaron por Snapchat y LinkedIn. Mientras que la aplicación para compartir imágenes registró alzas del 31% en usuarios únicos y del 54% en tiempo dedicado –el crecimiento más alto de la región–, la red de contacto profesional observó incrementos del 14% y del 73%, respectivamente.

A nivel latinoamericano, IMS informó que el tiempo dedicado a la conectividad creció un 22% durante 2020, con LinkedIn como plataforma saliente, con un incremento del 85%. Además, los usuarios consumieron más de mil millones de horas de videos en Internet y los artistas más escuchados fueron Dua Lipa, Ed Sheeran, Coldplay, Paulo Londra y Bruno Mars. El hashtag más popular en la región, por último, fue #covid19.

Con respecto al estudio, Vidaguren destacó los esfuerzos del IMS Insights Lab, unidad de investigación de IMS, para generar información actualizada y relevante para empresas anunciantes en un mundo cada vez más digitalizado. A la vez, el ejecutivo subrayó que “los hallazgos confirman la consolidación de varios de los partners exclusivos de IMS, como EA Games, Activision, Snapchat, Warner Music, LinkedIn y Twitter”.