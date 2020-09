Red 5G: abanico de oportunidades para el canal

La tecnología 5G mejorará la experiencia de movilidad y no sólo servirá para el entretenimiento, sino que será aprovechada por aplicaciones específicas de diversas industrias.

Las redes 5G prometen multiplicar enormemente los beneficios de estar siempre conectados. Internet de las Cosas, aplicaciones para todas las actividades industriales, soluciones de salud, educación, entre otras estará en todas partes.

De acuerdo con IBM vivimos en una era definida por la velocidad y el cambio. Toda la nueva tecnología creada para hacer la vida más fácil, segura y saludable requiere disponibilidad permanente y velocidades de transferencia de datos increíbles.

De ahí que la red 5G en su máximo potencial podría ser el instrumento para desarrollar aplicaciones revolucionarias, diferentes a cualquier cosa que exista hoy fuera de un entorno cableado. Se prevé un crecimiento en campos como la conducción autónoma, la realidad virtual y la realidad aumentada. Más allá de la velocidad y la latencia, los estándares 5G tendrán una densidad de conexión mucho mayor, lo que permitirá a las redes manejar una gran cantidad de dispositivos conectados”.

Gran impacto económico

La tecnología 5G permite una conectividad y entrega de contenido en cualquier lugar prácticamente sin demora perceptible. Está configurada para tener un impacto económico importante. La CTIA —organismo que representa a la industria de comunicaciones inalámbricas de Estados Unidos y a las empresas en todo el ecosistema móvil— estima que 5G generará 500 mil millones de dólares en crecimiento económico y ayudará a crear hasta 3 millones de nuevos empleos.

IBM considera que un problema actual que enfrenta la industria es equilibrar los ingresos con los gastos en un mundo donde los clientes esperan y exigen una mejor tecnología a bajo costo. Ahí es justamente donde la red 5G hace la diferencia económica, porque no requiere grandes inversiones en infraestructura para implementarla, pues se basa en el equipo existente.

Se espera que la quinta generación desate una oportunidad masiva de IoT (Internet de las Cosas) enormemente beneficiosa para las compañías de telecomunicaciones, las empresas y los consumidores finales por igual.

Explosión de oportunidades

Sobre las posibilidades de negocio que ofrecen al canal las redes 5G, Eduardo Barrón Córdova, Director de soluciones de CVA, comenta que esta tecnología detonará muchas oportunidades. Se trata de una tecnología que además de tener velocidades de conexión 100 veces mayores a las actuales también puede manejar una cantidad de dispositivos mucho mayor. Esto multiplicará las oportunidades con IoT. La automatización se está haciendo cada día más importante en todas las verticales de negocio. Tener estos dispositivos conectados todo el tiempo brinda ventajas de movilidad muy importantes, asegura.

Al respecto Alejandro Padilla, VP of Strategic Markets and LATAM de Zinier, explica que “uno de los grandes retos que enfrentan las empresas de telecomunicaciones cuando se preparan para implementar las redes 5G es la necesidad de instalar más infraestructura. El éxito tiene que medirse por la densidad de la red – los equipos de servicio en campo necesitan instalar 300 pequeñas antenas celulares por cada torre tradicional. Esta es una tarea que no es posible llevar a cabo con equipos de trabajo tradicionales ni con procesos heredados. Las compañías capaces de implementar con éxito esta infraestructura de manera más rápida y eficiente ganarán una ventaja competitiva”.

Padilla añade que las empresas de telecomunicaciones dependen de sus organizaciones de servicio en campo para instalar y dar mantenimiento a la infraestructura necesaria para desplegar 5G. “Nuestros clientes nos han dicho que será crítico integrar una fuerza de trabajo que pueda manejar este volumen de trabajo que aumenta constantemente. A medida que los márgenes se reducen y la cantidad de trabajo continúa creciendo es importante que las empresas tengan visibilidad en tiempo real del campo y aumenten la productividad mediante la automatización del trabajo rutinario”.

Este artículo salió publicado en la edición de septiembre 2020, de la revista Boletín de la Computación. Para continuar la lectura de este artículo haz clic aquí.