TP-Link innova en equipos de banda ancha ultra rápida y segura

Deco Wifi 6 Mesh con Alexa, Deco Voice X20, AX7800 Whole Home Mesh WiFi 6E – Deco X96, son algunas de las innovaciones de TP-Link en el CES 2021.

TP-Link, fabricante global de productos de redes para consumidores y empresas, presentó su portafolio de soluciones de conectividad de banda ancha ultra rápida y segura en el marco del CES 2021.

Deco Wifi 6 Mesh con Alexa incorporado

Galardonado con un CES 2021 Innovation Awards Honoree, el Deco Voice X20 cuenta con un sistema WiFi Mesh con altavoz inteligente que ofrece a los clientes una experiencia WiFi de casa con control de voz total. Deco Voice X20 también es compatible con llamadas, mensajes y anuncios de Alexa, lo que amplía el rango de interacciones entre unidades Deco o con otros dispositivos integrados a Alexa.

WiFi 6E para conexiones rápidas

Parte de la familia de productos presentada en el CES 2021 están el sistema AX7800 Whole Home Mesh Wifi 6E (Deco X96), AX5400 Whole Home Mesh Wifi 6E System con Smart Hub (De X76 Plus), AX7800 Tri-Band Wifi 6E Router (Archer AX96), AX11000 Tri-Band Wifi 6E Router con 10G Ports (Archer AX206).

Alta transferencia con conexión 10G

Conmutador de escritorio multi giga de 5 puertos de 10G: es un conmutador de escritorio multi giga de 5 puertos de 10 G con conexiones ultra rápida que desbloquean el mayor rendimiento de ancho de banda y dispositivos 10G/ multi giga. Su carcasa metálica y diseño de montaje en pared/escritorio son adecuados para muchos entornos. El TL-SX105 también cuenta con un diseño sin ventilador que garantiza un funcionamiento silencioso, ideal para cualquier hogar o negocio. La opción de 8 puertos también está disponible si necesita conectar más.

Protección inteligente

TP-Link también presentó Home Shield, un servicio de seguridad premium que mantiene la red doméstica segura con funciones de vanguardia para la red y la protección inteligente del hogar para dispositivos IoT. Su escáner en tiempo real identifica automáticamente los dispositivos y monitorea los problemas de seguridad una vez que ocurren y corrige las vulnerabilidades de la red. También previene los ataques DDoS al registrar el tráfico entrante anormal y rechazar las solicitudes de las direcciones IP alistadas. Además, Home Shield proporciona informes más completos para ayudarlo a obtener una comprensión completa de las actividades de su red doméstica, como el análisis de tiempo en línea y el informe de amenazas.

WiFi 5G

Puerta de enlace Wifi 6 para todo el hogar 5G (Deco X80-5G): Es un equipo que aprovecha el poder de 5G como puerta de enlace Wifi 6 para todo el hogar. El Deco X80-5G ofrece un rendimiento con las velocidades de descarga de hasta 5.0 Gbps. Su tecnología de malla garantiza fuertes señales Wifi en todas partes. Otras características clave incluyen:

Wifi de banda dual AX6000-4804 Mbps (5 GHz) + 1148 Mbps (2,4 GHz)

1 puerto de 2,5 Gbps + 1 puerto Gigabit

Telefonía VoLTE / VoIP: admite funciones básicas de VoIP y DECT

WiFi para soluciones Omada SDN

TP-Link también reveló los nuevos dispositivos Wifi 6 en su solución Omada SDN para clientes empresariales que hacen que la configuración y administración de TI sea simple y eficiente. La nueva familia de Omada SDN Wifi 6 EAP para empresas incluye:

Punto de acceso Wifi 6 de tres bandas de montaje en techo AX6000: EAP680 HD que ofrece velocidades inalámbricas asombrosas de hasta 6 Gbps con la tecnología Wifi 6 con un puerto Ethernet 10G con 802.3bt PoE ++.

Punto de acceso Wifi 6 de placa de pared AX1800: Equipo que ofrece velocidades de banda dual de hasta 1.8 Gbps con la última tecnología Wifi 6 con cuatro puertos gigabit (uno para enlace ascendente y 4 de enlace descendente).

Punto de acceso Wifi 6 para interiores / exteriores AX1800: EAP610 ofrece velocidades de banda dual de hasta 1.8 Gbps con la última tecnología Wifi 6 con amplificador de alta potencia dedicado y antenas profesionales con carcasa impermeable IP67.

Deco Wifi para ISP

TP-Link también presentó el sistema de gestión Deco ISP Cloud, una solución ISP más eficiente y sencilla basada en la nube para la gestión remota de ISP. El equipo permite a las pequeñas empresas supervisar y administrar todos los productos Deco con una plataforma de gestión centralizada en la nube.